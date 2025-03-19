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Ankara’da Kar Yağışı Etkili, Okullar Tatil Mi? 19 Mart 2025 Çarşamba Günü Kar Tatili Var Mı, Yok Mu? Valilik Açıklama Yaptı Mı?

Ankara’da Kar Yağışı Etkili, Okullar Tatil Mi? 19 Mart 2025 Çarşamba Günü Kar Tatili Var Mı, Yok Mu? Valilik Açıklama Yaptı Mı?

Soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışı Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olmaya devam ederken, başkent Ankara'da da karla karışık yağmur ve kar yağışı görülüyor. Bu hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği konusu merak ediliyor. Ancak şu ana kadar Ankara Valiliğinden kar tatili ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Ankara Hava Durumu 19 Mart 2025

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ankara ve çevresinde bugün hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde ise buzlanma ve don olayı meydana gelebilir. Hava sıcaklıklarının hissedilir şekilde düşmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise kuzey yönlerinden orta derecede, zaman zaman kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi öngörülüyor. Bu nedenle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı.

Kuvvetli Rüzgar ve Zirai Don Uyarısı

Meteoroloji, rüzgarın bu akşam saatlerine kadar bölge genelinde kuzeyli yönlerden orta kuvvette ve yer yer kuvvetli esmesinin beklendiğini duyurdu. Bu durumun olumsuzluklara yol açabileceği, bu yüzden dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca gece saatlerinden itibaren zirai don olayı bekleniyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlar, zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Okullar Tatil Edilecek Mi?

Ankara Valiliğinden henüz resmi bir kar tatili açıklaması yapılmadı. Ancak, hava koşullarının olumsuz etkisi devam ederse, Valilik tarafından yapılacak duyurular takip edilmelidir.

Kaynak: Haber Merkezi

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