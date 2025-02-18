Ankara’da Su Kesintisi | 18 Şubat 2025 ASKİ Su Kesinti Programı: Keçiören, Etimesgut, Yenimahalle...

Ankara’da yaşayan vatandaşlar, ASKİ tarafından duyurulan su kesintileri nedeniyle “Sular ne zaman gelecek?“ sorusuna yanıt arıyor. 18 Şubat 2025 tarihli ASKİ su kesinti programına göre, bazı ilçelerde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belirli saatler arasında su kesintisi yaşanacak. İşte kesinti yaşanacak ilçeler ve suyun geri geleceği saatler...
Ankara Su Kesintisi: Sular Ne Zaman Gelecek?
ASKİ'nin yaptığı açıklamaya göre, Ankara'nın Etimesgut ve Yenimahalle ilçelerinde planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri meydana gelecek.
Etimesgut Su Kesintisi
Tarih: 18 Şubat 2025 Kesinti Başlangıcı: 09:00 Tahmini Tamir Süresi: 17:00 Kesinti Nedeni: Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi'nde sıfır basınç testi uygulanacağından dolayı planlı su kesintisi gerçekleştirilecek. Etkilenen Bölgeler: Eryaman Mahallesinin bir kısmı, Yeşilova Mahallesinin bir kısmı
Yenimahalle Su Kesintisi
Tarih: 18 Şubat 2025 Kesinti Başlangıcı: 04:00 Tahmini Tamir Süresi: 19:00 Kesinti Nedeni: Keçiören ilçesinde bulunan P2 pompa istasyonunda meydana gelen arıza nedeniyle Yenimahalle'de su kesintisi yaşanacak. Çalışmalar Keçiören Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Etkilenen Bölgeler: Yenimahalle ilçesinde bazı mahalleler
Vatandaşlar Ne Yapmalı?
Kesinti yaşanacak bölgelerde oturan vatandaşların önceden su tedariği yapması öneriliyor.
ASKİ'nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden güncel duyurular takip edilebilir.
Çalışmaların planlanandan erken tamamlanması durumunda sular belirtilen saatten önce verilebilir.
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