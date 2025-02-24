ANKARA HAVA DURUMU | Ankara’da 30 günlük hava durumu: Ankara’da bugün ve yarın hava durumu nasıl olacak?

Ankara hava durumunu merak eden Ankaralı vatandaşlar Ankara’da 30 günlük hava durumunu, Ankara’da bugün ve yarın hava durumu nasıl olacak sorularının cevabını merak ediyor. Son günlerde Ankara’da, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altında kaldı. İşte Ankara’da 30 günlük hava durumu…

Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası yurdun birçok bölgesinde olduğu gibi Ankara'da da kendini gösterdi. Ankara'da yaşayan vatandaşlar Ankara'da 30 günlük hava durumunu, Ankara'da bugün ve yarın hava durumu nasıl olacak? Sorularını araştırmaya başladı. İşte Ankara'da hava durumu raporu…

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 24 Şubat Pazartesi günü Ankara'da hava soğuk ve parçalı bulutlu olacak. Gün içinde en yüksek sıcaklık 1°C, en düşük sıcaklık ise -9°C olarak tahmin edilmektedir. Salı günü hava soğuk ve açık, en yüksek sıcaklık 5°C, en düşük sıcaklık -6°C olacaktır. Çarşamba ve Perşembe günleri sisli bir hava beklenirken, sıcaklıklar sırasıyla 6°C ve 9°C'ye kadar yükselecektir. Cuma günü ise hava az bulutlu ve en yüksek sıcaklık 11°C olarak öngörülmektedir.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Hafta boyunca sıcaklıkların kademeli olarak artması ve havanın açık veya az bulutlu olması öngörülmektedir. Vatandaşların, özellikle sabah ve gece saatlerinde oluşabilecek don ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları önemlidir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde:

ANKARA HAVA TAHMİN RAPORU

24 Şubat Pazartesi; Ankara'da hava durumunun bugün güneşli ve çok düşük sıcaklık ile birlikte don olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı -3°C'ye kadar çıkıyor. Hissedilen sıcaklık ise 1°C. Rüzgârın genellikle hafif esintili ve zaman zaman orta şiddette olması bekleniyor.

ANKARA'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Ankara'da yarınki hava durumu; sabah saatlerinde açık -6°C olması bekleniyor. Yarın gün ortasında havanın açık 1°C, akşam saatlerinde açık 0°C, gece az bulutlu -2°C olacağı tahmin ediliyor.

ANKARA'DA 30 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Ankara'da önümüzdeki 30 gün boyunca kış mevsiminin etkileri devam edecek, ancak bahar yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlayacak. Soğuk hava, zaman zaman kar yağışı ve güneşli günler birbirini takip edecek. İşte Ankara'nın 30 günlük hava durumu tahminleri:

Haftanın Genel Görünümü:

İlk Günler (Bugün ve Yarın): Bugün ve yarın güneşli bir hava bekleniyor. Ancak sıcaklıklar oldukça düşük seyredecek. Bugün en düşük sıcaklık -11°C'ye kadar düşecek.

Hafta Ortası: 26 Şubat Çarşamba günü güneşli bir hava devam edecek. 27 Şubat Perşembe günü ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 3°C ile 6°C arasında değişecek.

Hafta Sonu: 28 Şubat Cuma ve 1 Mart Cumartesi günleri çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 6°C ile 7°C arasında seyredecek.

Sonraki Günler: 2 Mart Pazar günü bulutlu bir hava beklenirken, karla karışık yağmur veya yer yer kar yağışı görülebilir. 3 Mart Pazartesi günü ise tekrar çok bulutlu bir hava etkili olacak. Sıcaklıklar 7°C ile 9°C arasında değişecek.

14 Mart ve Sonrası: 14 marttan 26 marta kadar olan dönemde havanın kar ve yağmur karışımı,yer yer sağanaklar,bulutlu,hafif yağmur,az bulutlu ve güneşli,bulutların arasından ara ara kendini gösteren güneş,güneşli,yer yer sağanaklar,az bulutlu ve güneşli,hafif yağmur,yağmur ihtimali,çok bulutlu ve çok bulutlu sonrası güneşli olacağı tahmin ediliyor. Bu dönemde en yüksek sıcaklık 16 derece en düşük sıcaklık ise -1 derece olarak tahmin ediliyor.

Detaylı Tahminler:

Güneşli Günler: Bugün, yarın, 26 Şubat Çarşamba, 6 Mart Perşembe, 8 Mart Cumartesi, 10 Mart Pazartesi, 12 Mart Çarşamba, 13 Mart Perşembe,18 Mart Salı,20 Mart Perşembe,22 Mart Cumartesi ve 26 Mart Çarşamba günleri güneşli bir hava bekleniyor.

Bulutlu Günler: 28 Şubat Cuma, 1 Mart Cumartesi, 2 Mart Pazar, 3 Mart Pazartesi,9 Mart Pazar,16 Mart Pazar ve 25 Mart Salı günleri bulutlu bir hava hakim olacak.

Kar Yağışı: 2 Mart Pazar günü karla karışık yağmur veya yer yer kar yağışı beklenirken, 4 Mart Salı günü yer yer hafif kar sağanakları görülebilir ve 14 Mart Cuma günü kar ve yağmur karışımı beklenmektedir.

Yağmurlu Günler: 17 Mart Pazartesi, 23 Mart Pazar ve 24 Mart Pazartesi günleri yağmurlu, 15 Mart Cumartesi, 21 Mart Cuma günleri yer yer sağanak yağmurlu.

Parçalı Bulutlu Günler: 27 Şubat Perşembe günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Zaman Zaman Bulutlu ve Güneşli Günler: 11 Mart Salı ve 19 Mart Çarşamba günleri zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli bir hava bekleniyor.