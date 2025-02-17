Ankara İçin Kar Uyarısı Geldi! 2025 Ankara’ya Kar Yağacak mı, Ne Zaman Yağacak? İşte 17-21 Şubat arası Ankara, Çankaya, Keçiören, Etimesgut ve diğer ilçelerin hava durumu…

Meteoroloji’den Ankara için kar yağışı uyarısı geldi. Ankaralılar hazır olun! Lapa lapa kar geliyor. Ankara’da hava durumu nasıl olacak? 2025 Ankara’ya kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 17-21 Şubat arası Ankara, Çankaya, Keçiören, Etimesgut ve diğer ilçelerin hava durumu…

Ankara İçin Kar Uyarısı Geldi! 2025 Ankara'ya Kar Yağacak mı, Ne Zaman, Nereye Yağacak? Meteoroloji'den Ankara için kar yağışı uyarısı geldi. Ankaralılar hazır olun! Lapa lapa kar geliyor. Ankara'da hava durumu nasıl olacak? 2025 Ankara'ya kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 17-21 Şubat arası Ankara, Çankaya, Keçiören, Etimesgut ve diğer ilçelerin hava durumu… (18 Şubat Salı Ankara Hava Durumu) Ankara Hava Durumu | Kar Yağışı Bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için yeni hava tahminlerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Ankara'da kar yağışı ve yağmurlu hava etkili olacak. İlçe ilçe hava durumu detayları açıklandı. (19 Şubat Çarşamba Ankara Hava Durumu) Ankara Hava Durumu | Yağışlı Günler Başlıyor Yeni haftayla birlikte Ankara yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. 17-21 Şubat haftasında Ankara'nın merkez dahil tüm ilçelerinde kar yağışı bekleniyor. 18 Şubat Salı günü şehir merkezinde kar yağışı görülmesi beklenirken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini artıracak. 18 Şubat Salı günü başlayan karla karışık yağmur bazı ilçelerde yoğun kar yağışına dönüşebilir. 21 Şubat Cuma günü Ankara'da kar yağışı yerini sisli havaya bırakıyor. (22 Şubat Pazar Ankara Hava Durumu) Ankara'da Kar Yağışı Olan Yerler Neresi? 19 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklıklarının daha da düşmesi bekleniyor. Ankara genelinde, merkez dahil olmak üzere hafif kar yağışı bekleniyor. Kar yağışıyla birlikte 22 Şubat Cumartesi günü Ankara'da gece hava sıcaklığının -12°C'ye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, özellikle gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Vatandaşların da soğuk hava şartlarına karşı tedbirli olmaları öneriliyor. Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10° Yarın için Ankara hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 7° 19 Şubat 2025 Çarşamba Ankara hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 5° 20 Şubat 2025 Perşembe Ankara hava durumu Bulutlu, sıcaklık 1° 21 Şubat 2025 Cuma Ankara hava durumu Sisli, sıcaklık 0° Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu Kaynak: Haber Merkezi

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