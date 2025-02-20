Ankara İçin Kar Uyarısı Geldi! Ankara’nın yarınki hava durumu nasıl? 2025 Ankara’ya kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 20-26 Şubat arası Ankara ve ilçelerinin hava durumu…

Meteoroloji’den Ankara için kar yağışı uyarısı geldi. Ankaralılar hazır olun! Soğuk hava dalgası ve kar geliyor. Ankara’da hava durumu nasıl olacak? 2025 Ankara’ya kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 20-26 Şubat arası Ankara ve ilçelerinin hava durumu…

Kar yağışı ile beraber hava sıcaklığında sert bir düşüş yaşanacak. Ankara'da kar var mı, Ankara yarınki hava durumu nasıl, Ankara'da kar olan yerler neresi? İşte Ankara bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu…

Ankara'ya Kar Geliyor! Hava Sıcaklığı -13 Dereceye Kadar Düşecek

Ankara'da beklenen kar yağışı için Meteoroloji'den uyarı geldi. 20 Şubat Perşembe günü (BUGÜN) hafif şekilde başlayacak kar yağışı, hafta sonu etkisini artıracak. 22 Şubat Cumartesi günü Ankara'nın tüm ilçelerinde kar yağışı beklenirken, gece saatlerinde hava sıcaklığı bazı bölgelerde -13 dereceye kadar düşecek.

Ankara Hava Durumu | Ankara'da kar bekleniyor mu? Ankara'da Kar Yağışı Olan Yerler Neresi?

Ankara'da bugün merkez dahil tüm ilçelerde hafif kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde daha yoğun hissedilecek. Ankara'da hafta sonu kar var mı diyenler için; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, özellikle 22 Şubat Cumartesi günü kar yağışının etkisini artıracağı tahmin ediliyor. 23 Şubat Pazar günü ise yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek.

Ankara'ya kar yağacak mı?

Şehir genelinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışının tüm ilçelerde etkili olması bekleniyor. Ankara'da Kar Ne Zaman Başlayacak? Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Gece saatlerinde bazı bölgelerde hava sıcaklığının -13 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Ankaralılar, hafta sonu boyunca etkisini artıracak kar yağışı nedeniyle soğuk hava koşullarına karşı tedbirli olmaya davet edildi.

Ankara'da hafta sonu kar var mı?

Ankara'da bugün itibarıyla kar yağışı bekleniyor. Hafta sonu daha da artması beklenen kar yağışı, vatandaşları önümüzdeki günler için meraklandırdı. Peki, Ankara'da kar ne kadar sürecek? Kar yağışı devam edecek mi? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da yarınki hava durumu | Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu

Ankara'da kar yağışı ne kadar sürecek? Hafta boyunca kar yağışı devam edecek mi? İşte Meteoroloji'nin bugünden pazar gününe kadar olan hava durumu tahmini…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı tahminlere göre, 22 Şubat Cumartesi günü yer yer kar yağışının etkisini artırması bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı görülebilirken, şehir merkezinde de aralıklarla kar yağışı devam edecek.

Dondurucu Soğuklar Geliyor

Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıkları da sert düşüş gösterecek. Gece saatlerinde bazı ilçelerde termometreler -13 dereceyi gösterecek. Yetkililer, buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüler ve vatandaşlar için dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Kar Ne Kadar Sürecek?

Ankara'da kar yağışının hafta başına kadar etkili olması beklenirken, özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı görülecek. Uzmanlar, kış şartlarına karşı tedbir alınması gerektiğini belirterek, vatandaşların dikkatli olmasını tavsiye etti.

Ankaralılar, hafta sonu boyunca etkili olacak kar yağışıyla birlikte dondurucu soğuklara karşı hazırlıklı olmalı!

Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Ankara hava durumu Bulutlu, sıcaklık 0°

Yarın için Ankara hava durumu Bulutlu, sıcaklık -2°

22 Şubat 2025 Cumartesi Ankara hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık -3°

23 Şubat 2025 Pazar Ankara hava durumu Bulutlu, sıcaklık 0°

24 Şubat 2025 Pazartesi Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 1°

Kaynak: Haber Merkezi