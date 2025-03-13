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ANNEM ANKARA 14. BÖLÜM İZLE | Annem Ankara 14. bölüm izle tek parça! Burak öldü mü? Annem Ankara 14. son bölüm izle kesintisiz

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ANNEM ANKARA 14. BÖLÜM İZLE | Annem Ankara 14. bölüm izle tek parça! Burak öldü mü? Annem Ankara 14. son bölüm izle kesintisiz
Kanal D’nin sevilen dizisi Annem Ankara 14. bölümü ile ekrana geldi. Yaşanmış bir hayat hikayesinden uyarlanan BKM imzalı ‘Annem Ankara’da tek başına olan bir annenin yaşam mücadelesi anlatılıyor. İşte Annem Ankara 14. bölüm izleme linki...

 

Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı, BKM imzalı ‘Annem Ankara' yeni bölümü ile ekrana geliyor. Dizide bu hafta Hasan dışarı çıkınca kendisini cevaplanması gereken soru ve sorunların içerisinde bulur. Bunlardan en ağırı Burak ile yapmak zorunda olduğu konuşmadır. Henüz aralarındaki hiçbir şey düzelememişken Burak'ın verdiği ani karar, Zuhal ve Hasan'ı da onun arkasından sürükleyecektir.

Annem Ankara 14. Bölüm'de neler oldu?

Burak'ın kaçırılması Zuhal'i mahveder. Bir an önce oğluna kavuşmak için emniyet ve adalet güçlerini seferber eder. Bir yandan da kendisini her şeyden sorumlu tutan Hasan'ın içeriden çıkması için son kozunu oynayacaktır.

Güneş, yeni öğrendiği gerçekle alt üst olan hayatının hesabını sormak için bir an önce Hasan ile yüzleşmek istemektedir. Diğer taraftan Suphi de Mesude'den asla vazgeçmeyeceğini belirtir ve sürpriz bir hamleye girişir.

Hasan dışarı çıkınca kendisini cevaplanması gereken soru ve sorunların içerisinde bulur. Bunlardan en ağırı Burak ile yapmak zorunda olduğu konuşmadır. Henüz aralarındaki hiçbir şey düzelememişken Burak'ın verdiği ani karar, Zuhal ve Hasan'ı da onun arkasından sürükleyecektir. Bunun dönüşü olmayan bir yolun başlangıcı olduğundan habersizdirler.

Ekrana gelen bölümde Burak'ın ölmediği, sağlıklı olduğu ortaya çıktı.

Annem Ankara 14. Bölüm izle!

Kaynak: Haber Merkezi

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