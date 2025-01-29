Aşıyı reddedip ilaca engel oldular! 2 aylık bebek entübe edildi! K Vitamini nedir, neden yapılmalı?

Ankara'da iki aylık bir bebek, beyin kanaması nedeniyle entübe edilerek yoğun bakıma alındı. Doktorların yaptığı incelemede, bebeğin doğumdan hemen sonra yapılması gereken ve kanama riskini önleyen K vitamini enjeksiyonunun aile tarafından reddedildiği ortaya çıktı. Anne ve babanın modern tıp karşıtı yaklaşımı, bebeğin hayatını tehlikeye attı.

Aile aşı ve tarama testlerini de reddetti

Bebeğin evde doğduğu, anne ve babasının K vitamini enjeksiyonu, aşılar ve yenidoğan taramaları dahil tüm tıbbi müdahaleleri reddettiği öğrenildi. Bebeğin sağlık durumu kötüleşmeye başladığında, aile başlangıçta ilaç tedavisine bile karşı çıktı. Ancak bebek nöbet geçirip durumu ağırlaşınca Çankırı'dan Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Beyin kanamasının nedeni K Vitamini eksikliği

Hastanede yapılan tetkiklerde bebeğin beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Doktorlar, bu durumun büyük olasılıkla doğumdan sonra yapılmayan K vitamini enjeksiyonuna bağlı olduğunu belirtti.

Uzmanlar uyarıyor: K Vitamini hayati önem taşıyor

Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, doğum sonrası bebeklere K vitamini yapılmasının kanamalı hastalıkları önlemek için hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Bütün bebeklere doğar doğmaz K vitamini veriyoruz çünkü bu vitamin, yenidoğanları ciddi kanamalardan koruyor. Yapılmadığında ağır beyin kanamaları ve kalıcı hasarlar meydana gelebilir” dedi.

K Vitamini Nedir?

K vitamini, vücudun kanın pıhtılaşması için ihtiyaç duyduğu, yaraların iyileşmesine yardımcı olan ve ağırlıklı olarak yeşil yapraklı sebzelerde bulunan bir vitamin grubudur. Bunlarla birlikte K vitamini kemik sağlığına da faydalı bir vitamindir.

K Vitamini Ne İşe Yarar?

K vitamini kan akışkanlığını kontrol ederek kanın pıhtılaşmasını sağlar, kemiklerin gelişiminde önemli rol oynar ve yaraların hızlı iyileşmesine katkıda bulunur.

K vitamininin vücuda sağladığı faydalar şu şekildedir:

Kanın pıhtılaşmasını sağlar

Kalp hastalıkları riskini azaltır

Kemiklerin güçlenmesine yardım eder

Yaraları hızlı iyileştirir

Sabah bulantısını hafifletmeye yardımcı olabilir

Bilişsel yeteneği koruyabilir

Kanın pıhtılaşmasını sağlar

K vitamini temelde vücuttaki kan akışkanlığını kontrol eder ve kanın pıhtılaşması için gerekli olan proteinlerin üretilmesine yardımcı olur. Bu kontrol ve üretim sayesinde kanın pıhtılaşmasını sağlayan bir vitamin grubu olarak kabul edilir.

Kalp hastalıkları riskini azaltır

K vitamini, kan damarlarında kalsiyum birikmesini engelleyen ve kalp hastalığını önlemeye yardımcı olabilecek çeşitli proteinlerin üretimini sağlar. Bu da kalp hastalıkları riskinin azalmasına yardımcı olur. Bunun yanı sıra K vitamini kalp sağlığını destekleyen ve koruyan arterlerin esnekliğinin artmasını da sağlar.

Kemiklerin güçlenmesine yardım eder

K vitamini, düşük kemik yoğunluğunu önlemeye yardımcı olan osteokalsin üretimine yardımcı olarak kemiklerinizi güçlendirir ve bu rolü sayesinde kemik dostu bir vitamin grubu olarak değerlendirilir.

Yaraları hızlı iyileştirir

K vitamininin yaraları hızlı iyileştirmesi, kanın pıhtılaşmasını sağlaması özelliğinden gelir. Kanı pıhtılaştıran K vitamini bu sayede kanamaların önüne geçerek yaraları hızlı iyileştirir.

Tüm bunların dışında K vitamininin doğal veya takviye olarak vücuda alınmasının sabah bulantılarını hafifletmesi ve bilişsel yeteneği de koruyabilmesi söz konusu olabilir.

Kaynak: Haber Merkezi