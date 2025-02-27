Az önce deprem mi oldu? Az önceki deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? 27 Şubat 2025 AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem bilgileri merak ediliyor. 27 Şubat 2025 tarihinde herhangi bir deprem olup olmadığı, son yaşanan depremin yeri ve büyüklüğü vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD, depremin saatini, konumunu ve şiddetini anlık olarak paylaşmaya devam ediyor. İşte son depremlerle ilgili en güncel bilgiler…

Deprem haberleri, vatandaşlar tarafından anlık olarak yoğun ilgiyle takip ediliyor. Depremleri hissedenler, "Deprem mi oldu?" veya "Son depremler" gibi aramalarla hızlıca bilgi edinmeye çalışıyor.

Son dakika deprem haberleri ise sürekli olarak güncelleniyor. AFAD, meydana gelen son deprem hakkında detayları paylaşmaya devam ediyor.

Peki, AFAD son olarak hangi depremi duyurdu? Son depremlerin konumu, büyüklüğü ve saatiyle ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

SON DAKİKA AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'ın geçtiği son depremler bilgisine göre bugün saat 01.12'de Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ son depremler listesini görmek istiyorsanız aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi