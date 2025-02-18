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Bartın İçin Kar Uyarısı Geldi! 2025 Bartın’a Kar Yağacak mı, Ne Zaman Yağacak? İşte 18-22 Şubat Arası Bartın, Amasra, Ulus, Kurucaşile ve Diğer İlçelerin Hava Durumu…

Bartın İçin Kar Uyarısı Geldi! 2025 Bartın’a Kar Yağacak mı, Ne Zaman Yağacak? İşte 18-22 Şubat Arası Bartın, Amasra, Ulus, Kurucaşile ve Diğer İlçelerin Hava Durumu…
Meteoroloji’den Bartın için kar yağışı uyarısı geldi. Bartınlılar hazır olun! Soğuk hava dalgası ve kar geliyor. Bartın’da hava durumu nasıl olacak? 2025 Bartın’a kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 18-22 Şubat arası Bartın, Amasra, Ulus, Kurucaşile ve diğer ilçelerin hava durumu…

Bartın Hava Durumu | Kar Yağışı Bekleniyor mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bartın için yeni hava tahminlerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Bartın'da kar yağışı ve yağmurlu hava etkili olacak. İlçe ilçe hava durumu detayları açıklandı.

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Bartın Hava Durumu | Yağışlı Günler Başlıyor

Yeni haftayla birlikte Bartın yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. 17-21 Şubat haftasında Bartın ve ilçelerinde kar yağışı bekleniyor. 18 Şubat Salı günü şehir merkezinde yağış görülmesi beklenirken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini artıracak.

18 Şubat Salı

18 Şubat Salı günü başlayan karla karışık yağmur, bazı ilçelerde yoğun kar yağışına dönüşebilir. 22 Şubat Cuma gününe Bartın'da kar yağışı görülecek.

19 Şubat Çarşamba

Bartın'da Kar Yağışı Olan Yerler Neresi?

20 Şubat Perşembe günü hava sıcaklıklarının daha da düşmesi bekleniyor. Bartın genelinde, merkez dahil olmak üzere kar yağışı bekleniyor. Kar yağışıyla birlikte 22 Şubat Cumartesi günü Bartın'da gece hava sıcaklığının -6°C'ye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

20 Şubat Perşembe

Yetkililer, özellikle gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Vatandaşların da soğuk hava şartlarına karşı tedbirli olmaları öneriliyor.

21 Şubat Cuma

Bartın İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bartın için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Bartın hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 7°

Yarın için Bartın hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 6°

20 Şubat 2025 Perşembe Bartın hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 4°

21 Şubat 2025 Cuma Bartın hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2°

22 Şubat 2025 Cumartesi Bartın hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 1°

Bartın İçin 5 Günlük Hava Durumu

Kaynak: Haber Merkezi

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