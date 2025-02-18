Bartın İçin Kar Uyarısı Geldi! 2025 Bartın’a Kar Yağacak mı, Ne Zaman Yağacak? İşte 18-22 Şubat Arası Bartın, Amasra, Ulus, Kurucaşile ve Diğer İlçelerin Hava Durumu…

Bartın Hava Durumu | Kar Yağışı Bekleniyor mu?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bartın için yeni hava tahminlerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Bartın'da kar yağışı ve yağmurlu hava etkili olacak. İlçe ilçe hava durumu detayları açıklandı.
Bartın Hava Durumu | Yağışlı Günler Başlıyor
Yeni haftayla birlikte Bartın yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. 17-21 Şubat haftasında Bartın ve ilçelerinde kar yağışı bekleniyor. 18 Şubat Salı günü şehir merkezinde yağış görülmesi beklenirken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini artıracak.
18 Şubat Salı günü başlayan karla karışık yağmur, bazı ilçelerde yoğun kar yağışına dönüşebilir. 22 Şubat Cuma gününe Bartın'da kar yağışı görülecek.
Bartın'da Kar Yağışı Olan Yerler Neresi?
20 Şubat Perşembe günü hava sıcaklıklarının daha da düşmesi bekleniyor. Bartın genelinde, merkez dahil olmak üzere kar yağışı bekleniyor. Kar yağışıyla birlikte 22 Şubat Cumartesi günü Bartın'da gece hava sıcaklığının -6°C'ye kadar düşeceği tahmin ediliyor.
Yetkililer, özellikle gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Vatandaşların da soğuk hava şartlarına karşı tedbirli olmaları öneriliyor.
Bartın İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bartın için 5 günlük hava durumu tahmini:
Bugün için Bartın hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 7°
Yarın için Bartın hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 6°
20 Şubat 2025 Perşembe Bartın hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 4°
21 Şubat 2025 Cuma Bartın hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2°
22 Şubat 2025 Cumartesi Bartın hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 1°
Bartın İçin 5 Günlük Hava Durumu
Kaynak: Haber Merkezi