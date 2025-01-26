Başkan Kavuş; “Bu mübarek gecede cenab-ı hak’tan niyazımız, üzerimize sağanaklarla teselli yağdırmasıdır”

‘İsra ve Miracın’ pek çok ilahi hikmet ve bereket barındıran en özel yolculuk olduğunu belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Peygamber Efendimiz, hüzün dolu günlerden geçerken Cenab-ı Hak tarafından bu gecede teselli edilmişti. Bugün en büyük duamız, son günlerde yaşadığımız acılar için milletimize sağanak halinde teselli yağdırmasıdır.” diye konuştu.

Peygamber Efendimiz'in mucizevi bir yolculukla Cenab-ı Hakk'ın huzuruna kabul edildiği bu hikmet ve bereket dolu geceyi yeniden idrak edecek olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Miraç Gecesi ile ilgili yayımladığı mesajında ayrıca şu görüşlere yer verdi;

"Recep ayının 27. gecesi, hüzün dolu günlerden geçmekte olan Resûl-i Ekrem'in, Cenab-ı Hak tarafından huzura kabul buyrulduğu ve teselli edildiği en özel zaman dilimlerinden birisidir. Peygamber Efendimiz, bu mucizevi yolculuğunda önce Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da Yüce Mevla'nın sonsuz ayet ve kudretini müşahede etmek için semaya yükselmiştir. Miraç, bizler için de Rabbimize yaklaşmanın, O'na yönelmenin, manayı keşfedip erişmenin hatta Mescid-i Aksa ve Kudüs ile aramızdaki bağı daima canlı tutmanın adı olmuştur. İslam ümmeti bu hadiseyi yüzyıllar boyunca inanca, imana, tevhide, teslimiyete, ibadete, birliğe, kardeşliğe ve huzura ulaşmanın yollarından biri olarak görmüş ve görmeye de devam etmektedir. Biliyoruz ki bu dünyada huzur ve mutluluk ancak Miraç'ın değerlerini yaşamak ve yaşatmaktan geçmektedir.

Gece vesilesiyle Bolu'da yaşanan felakette hayatlarını kaybedenlere rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Peygamber Efendimiz'in, hüzün dolu günlerden geçerken Cenab-ı Hak tarafından bu gecede teselli edildiği gibi Rabbimden felakette hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve milletimize sağanak halinde teselli yağdırmasını temenni ediyorum.

Bu mübarek gecenin, ülkemizin, İslam aleminin ve tüm insanlığın barış, huzur ve kardeşlik içinde yaşaması adına bir fırsat olduğuna inanıyor ve bu vesile ile Miraç Gecemizin, milletimiz, ümmetimiz ve insanlık âlemi için hayra, huzura, barışa vesile olmasını Cenâb-ı Hak'tan niyaz ediyor, hemşehrilerimin ve bütün müminlerin Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum.”