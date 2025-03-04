Bingöl’de 4 Mart Salı günü okullar tatil mi? Bingöl’de 4 Mart’ta Okullar Tatil Mi? Bingöl Valiliği Açıklama Yaptı Mı?
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’Bingöl’de yarın okullar tatil mi?’ sorusu yanıt arıyor. Havaların soğuması ve kar yağışının başlamasıyla beraber birçok kişi 4 Mart Salı Bingöl’de okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. İşte yanıtı!
Bingöl'de okulların tatil edilip edilmediği, özellikle hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışlarının başlamasıyla merak edilmeye başlandı. Öğrenciler ve öğretmenler, olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 Mart Salı günü okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Bingöl'de yarın okullar tatil mi? İşte detaylar...
BİNGÖL'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Olumsuz hava şartlarının baş gösterdiği Bingöl'de okulların tatil olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor.
Yapılan açıklamalara göre Bingöl'de kent merkezi ve 4 ilçede okullar tatil edildi.
Valilikten yapılan açıklamada Ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı kent merkezi ile Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde eğitime bugün ara verildi. engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel ise idari izinli olacak.
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