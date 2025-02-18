Bolu İçin Yoğun Kar Uyarısı Geldi! 2025 Bolu’ya Kar Yağacak mı, Ne Zaman Yağacak? İşte 18-22 Şubat Arası Bolu, Gerede, Mudurnu, Göynük ve Diğer İlçelerin Hava Durumu…

Meteoroloji’den Bolu için kar yağışı uyarısı geldi. Bolulular hazır olun! Soğuk hava dalgası ve kar geliyor. Bolu’da hava durumu nasıl olacak? 2025 Bolu’ya kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 18-22 Şubat arası Bolu, Gerede, Mudurnu, Göynük ve diğer ilçelerin hava durumu…

Bolu Hava Durumu | Kar Yağışı Bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bolu için yeni hava tahminlerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Bolu'da kar yağışı ve yağmurlu hava etkili olacak. İlçe ilçe hava durumu detayları açıklandı. Bolu Hava Durumu | Yağışlı Günler Başlıyor Yeni haftayla birlikte Bolu yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. 18-22 Şubat haftasında Bolu ve ilçelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. 18 Şubat Salı günü şehir merkezinde kar yağışı görülmesi beklenirken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini artıracak. 18 Şubat Salı günü başlayan kar yağışı Bolu son dakika hava durumu verilerine göre 22 Şubat Cumartesi gününe kadar etkili olacak. Bolu'da Kar Yağışı Olan Yerler Neresi? Bolu'da 19 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklıklarının daha da düşmesi bekleniyor. Kar yağışıyla birlikte 22 Şubat Cumartesi günü Bolu'da gece hava sıcaklığının -17°C'ye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, özellikle gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Vatandaşların da soğuk hava şartlarına karşı tedbirli olmaları öneriliyor. Bolu İçin 5 Günlük Hava Durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bolu için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bolu hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 3° Yarın için Bolu hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2° 20 Şubat 2025 Perşembe Bolu hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 0° 21 Şubat 2025 Cuma Bolu hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık -2° 22 Şubat 2025 Cumartesi Bolu hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık -1° Bolu İçin 5 Günlük Hava Durumu Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum. Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!