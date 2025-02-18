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Bolu İçin Yoğun Kar Uyarısı Geldi! 2025 Bolu’ya Kar Yağacak mı, Ne Zaman Yağacak? İşte 18-22 Şubat Arası Bolu, Gerede, Mudurnu, Göynük ve Diğer İlçelerin Hava Durumu…

Bolu İçin Yoğun Kar Uyarısı Geldi! 2025 Bolu’ya Kar Yağacak mı, Ne Zaman Yağacak? İşte 18-22 Şubat Arası Bolu, Gerede, Mudurnu, Göynük ve Diğer İlçelerin Hava Durumu…
Meteoroloji’den Bolu için kar yağışı uyarısı geldi. Bolulular hazır olun! Soğuk hava dalgası ve kar geliyor. Bolu’da hava durumu nasıl olacak? 2025 Bolu’ya kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 18-22 Şubat arası Bolu, Gerede, Mudurnu, Göynük ve diğer ilçelerin hava durumu…

Bolu Hava Durumu | Kar Yağışı Bekleniyor mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bolu için yeni hava tahminlerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Bolu'da kar yağışı ve yağmurlu hava etkili olacak. İlçe ilçe hava durumu detayları açıklandı.

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Bolu Hava Durumu | Yağışlı Günler Başlıyor

Yeni haftayla birlikte Bolu yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. 18-22 Şubat haftasında Bolu ve ilçelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. 18 Şubat Salı günü şehir merkezinde kar yağışı görülmesi beklenirken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini artıracak.

18 Şubat Salı

18 Şubat Salı günü başlayan kar yağışı Bolu son dakika hava durumu verilerine göre 22 Şubat Cumartesi gününe kadar etkili olacak. 

19 Şubat Çarşamba

Bolu'da Kar Yağışı Olan Yerler Neresi?

Bolu'da 19 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklıklarının daha da düşmesi bekleniyor. Kar yağışıyla birlikte 22 Şubat Cumartesi günü Bolu'da gece hava sıcaklığının -17°C'ye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

20 Şubat Perşembe

Yetkililer, özellikle gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Vatandaşların da soğuk hava şartlarına karşı tedbirli olmaları öneriliyor.

 

 

 

 

21 Şubat Cuma

 

Bolu İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bolu için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Bolu hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 3°

Yarın için Bolu hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2°

20 Şubat 2025 Perşembe Bolu hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 0°

21 Şubat 2025 Cuma Bolu hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık -2°

22 Şubat 2025 Cumartesi Bolu hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık -1°

Bolu İçin 5 Günlük Hava Durumu

Kaynak: Haber Merkezi

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