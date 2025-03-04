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Bugün okullar tatil mi? 4 Mart Salı günü okullar tatil mi? 4 Mart kar tatili olan il ve ilçeler

Bugün okullar tatil mi? 4 Mart Salı günü okullar tatil mi? 4 Mart kar tatili olan il ve ilçeler
4 Mart Salı günü bazı illerde olumsuz hava koşulları etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelerde ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4-8 derece üzerine çıkacak. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da ise yağan kar yağışının ardından kar örtüsü oluştu. Yapılan değerlendirmelerde çığ riskine karşı tedbirli olunması gerektiği aktarıldı. Salı günü eğitim öğretim faaliyetlerine ara veren iller belli oldu. Peki Bugün okullar tatil mi, hangi illerde? İşte, yapılan açıklamalar…

Yurt genelinde bazı bölgelerde hava sıcaklıkları yükselişe geçerken özellikle Bingöl, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli gibi illerde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Aileler, öğrenciler ve eğitimciler ise valilik ve kaymakamlıklardan yapılan açıklamaları yakından takip ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı olumsuz hava koşulları sebebiyle kar tatili kararını o ilin yerel yönetimlerine bırakıyor. İl bazlı tatil kararları valilikler, ilçe bazlı tatil kararları ise kaymakamlıklar tarafından alınıyor. Peki Bugün okullar tatil mi? İşte, kar tatili olan il ve ilçeler…

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Bingöl'de kent merkezi ve 4 ilçede okullar tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada Ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı kent merkezi ile Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde eğitime bugün ara verildi. engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel ise idari izinli olacak.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak Tunceli İl Merkezi'nde ve tüm ilçelerimizde 4 Mart 2025 Salı günü taşımalı eğitime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Bayburt'ta ise Demirözü Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamad ailçede etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Gümüşhane'nin Kelkit İlçesi Kaymakamlığı ise ilçe genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiği aktarılarak özel tüm eğitim-öğretim kurumlarındaki eğitim faaliyetlerine 4 Mart 2024 Salı günü 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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