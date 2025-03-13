BUGÜN RAMAZAN’IN KAÇINCI GÜNÜ? 13 Mart 2025 Orucun kaçıncı günündeyiz? Bayrama kaç gün kaldı? 2025 Kadir Gecesi ne zaman?

Mübarek Ramazan ayı, geçtiğimiz günlerde başladı ve milyonlarca Müslüman, imsak vaktinden akşam ezanına kadar oruç tutuyor, akşam namazından sonra ise teravih namazını eda ediyor. Gündüzleri ise mukabele okumaları yapılıyor. Bu yıl 29 gün sürecek olan Ramazan ayında hangi günün yaşandığı ise pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, 13 Mart itibarıyla Ramazan’ın hangi günündeyiz? Bugün Ramazan ayının kaçıncı günü? Bayrama ise ne kadar kaldı? İşte detaylar...

Bugün Ramazan'ın hangi gününde olduğumuz ve bayramın ne zaman olacağı, pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'na göre, bu yıl Ramazan ayı 29 gün sürecek. Şevval ayının hilali ise Ramazan'ın 29. günü akşamı görülecek. Peki, 13 Mart itibariyle Ramazan'ın kaçıncı günündeyiz? Bayram ise ne zaman? İşte merak edilen detaylar... BUGÜN RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ? Bugün 13 Mart 2025, Ramazan ayının 13. günündeyiz. BAYRAMA KAÇ GÜN KALDI? Ramazan ayının bitmesine 16 gün, bayrama ise 17 gün kaldı. 29 Mart arife gününde son oruç tutulacak. 30 Mart'ta bayramın ilk günü idrak edilecek. 2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN? Dini Günler Takvimine göre 2025 Kadir Gecesi 26 Mart Çarşamba gecesi idrak edilecek. RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ Arefe Günü 29 Mart 2025 Cumartesi Ramazan Bayramı 1. Gün 30 Mart 2025 | Pazar Ramazan Bayramı 2. Gün 31 Mart 2025 | PazartesiRamazan Bayramı 3. Gün 1 Nisan 2025 | Salı Kaynak: Haber Merkezi

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