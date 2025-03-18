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Bugün televizyonda hangi diziler var? | TRT 1, Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TV8, NOW TV kanal yayın akışı listesi! İşte 18 Mart TV yayın akışı

Bugün televizyonda hangi diziler var? | TRT 1, Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TV8, NOW TV kanal yayın akışı listesi! İşte 18 Mart TV yayın akışı
Bugünün TV yayın akışı listesi açıklandı. Hangi dizilerin, programların ve içeriklerin ekrana geleceği, kanal yayın akışıyla izleyicilerle paylaşıldı. Peki, 18 Mart’ta TV’de hangi yapımlar izleyiciyle buluşacak? İşte, 18 Mart 2025 TV kanal yayın akışı detayları...

 

Bugünün TV yayın akışı, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Farklı kanallarda farklı program ve yapımlar ekrana gelirken, izleyiciler bu akşam hangi içeriklerin yayınlanacağını araştırıyor. TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, Kanal D'de Hızlı ve Öfkeli 9 filmi, Show TV'de Bahar dizisi, ATV'de Bir Gece Masalı, TV8'de Survivor All Star-Gönüllüler ve NOW TV'de ise Son Akşam Yemeği adlı sinema filmi ilk kez yayınlanacak. İşte 18 Mart 2025 TV kanal yayın akışı...

ATV KANAL YAYIN AKIŞI

06:30 Zembilli 

08:00 Kahvaltı Haberleri 

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert 

13:00 atv Gün Ortası 

14:00 Mutfak Bahane 

16:00 Esra Erol'da 

19:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar 

19:35 atv Ana Haber 

20:00 Bir Gece Masalı 

00:20 Kuruluş Osman 

03:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur 

KANAL D YAYIN AKIŞI LİSTESİ

06:15 Kavak Yelleri 

09:00 Neler Oluyor Hayatta? 

11:00 Yaprak Dökümü 

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı 

13:15 Gelinim Mutfakta 

16:00 Arka Sokaklar 

18:30 Kanal D Ana Haber 

20:00 Hızlı ve Öfkeli 9 

22:45 Godzilla 

01:15 Piyasa 

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti 

NOW TV KANAL YAYIN AKIŞI

07.30 İLK BAKIŞ 

08.00 İLKER KARAGÖZ ILE ÇALAR SAAT 

10.45 ÇAĞLA ILE YENI BIR GÜN 

12.45 SAHRAP SOYSAL ILE RAMAZAN SOFRASI 

13.30 EN HAMARAT BENIM 

16.30 FATIH ÜREK ILE GELIN GÖRÜMCE 

19.00 SELÇUK TEPELI ILE NOW ANA HABER 

20.00 SON AKŞAM YEMEĞI 

22.45 KIZIL GONCALAR 

01.45 HER YERDE SEN 

04.00 FATIH SAVAŞ ILE SAHUR SOHBETLERI 

05.45 BAY YANLIŞ 

SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah 

10:00 Bahar 

12:30 Gelin Evi 

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 

18:45 Show Ana Haber 

20:00 Bahar 

00:15 Sandık Kokusu 

02:45 Kızılcık Şerbeti 

04:45 Siyah Kalp 

STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI LİSTESİ

07:00 Güne Başlarken 

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer 

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak 

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

17:00 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

00:15 Sahipsizler

TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI LİSTESİ

05.43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı 

05.45 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif 

06.45 Vuslat 

10.10 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket 

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse 

13.15 Bir Dönüm Noktası "18 Mart 1915" 

14.15 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket 

14.35 Vefa Sultan 

16.15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 

18.00 Ramazan Sevinci 

19.35 Ana Haber 

20.00 İddiaların Aksine 

20.05 Mehmed: Fetihler Sultanı 

00.15 Vefa Sultan 

01.25 Bir Dönüm Noktası "18 Mart 1915" 

01.50 Gönül Dağı 

02.35 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 

04.10 Sahur Bereketi 

TV8 KANAL YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak 

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm 

08:30 Gel Konuşalım / Canlı 

12:15 Survivor All Star-Gönüllüler 

13:15 Survivor Panorama / Canlı 

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm 

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm 

00:15 Survivor Ekstra / Canlı 

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan / Yeni Bölüm 

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 

04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan 

Kaynak: Haber Merkezi

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