Bugün televizyonda hangi diziler var? | TRT 1, Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TV8, NOW TV kanal yayın akışı listesi! İşte 18 Mart TV yayın akışı

Bugünün TV yayın akışı, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Farklı kanallarda farklı program ve yapımlar ekrana gelirken, izleyiciler bu akşam hangi içeriklerin yayınlanacağını araştırıyor. TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, Kanal D'de Hızlı ve Öfkeli 9 filmi, Show TV'de Bahar dizisi, ATV'de Bir Gece Masalı, TV8'de Survivor All Star-Gönüllüler ve NOW TV'de ise Son Akşam Yemeği adlı sinema filmi ilk kez yayınlanacak. İşte 18 Mart 2025 TV kanal yayın akışı...
ATV KANAL YAYIN AKIŞI
06:30 Zembilli
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:35 atv Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
00:20 Kuruluş Osman
03:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
KANAL D YAYIN AKIŞI LİSTESİ
06:15 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 9
22:45 Godzilla
01:15 Piyasa
03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
NOW TV KANAL YAYIN AKIŞI
07.30 İLK BAKIŞ
08.00 İLKER KARAGÖZ ILE ÇALAR SAAT
10.45 ÇAĞLA ILE YENI BIR GÜN
12.45 SAHRAP SOYSAL ILE RAMAZAN SOFRASI
13.30 EN HAMARAT BENIM
16.30 FATIH ÜREK ILE GELIN GÖRÜMCE
19.00 SELÇUK TEPELI ILE NOW ANA HABER
20.00 SON AKŞAM YEMEĞI
22.45 KIZIL GONCALAR
01.45 HER YERDE SEN
04.00 FATIH SAVAŞ ILE SAHUR SOHBETLERI
05.45 BAY YANLIŞ
SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Sandık Kokusu
02:45 Kızılcık Şerbeti
04:45 Siyah Kalp
STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI LİSTESİ
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri
17:00 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
00:15 Sahipsizler
TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI LİSTESİ
05.43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.45 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
06.45 Vuslat
10.10 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Bir Dönüm Noktası "18 Mart 1915"
14.15 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
14.35 Vefa Sultan
16.15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18.00 Ramazan Sevinci
19.35 Ana Haber
20.00 İddiaların Aksine
20.05 Mehmed: Fetihler Sultanı
00.15 Vefa Sultan
01.25 Bir Dönüm Noktası "18 Mart 1915"
01.50 Gönül Dağı
02.35 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
04.10 Sahur Bereketi
TV8 KANAL YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım / Canlı
12:15 Survivor All Star-Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan / Yeni Bölüm
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
Kaynak: Haber Merkezi