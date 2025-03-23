Bugün televizyonda hangi diziler var? TRT 1, Kanal D, Show TV, Atv, Star TV, NOW TV, TV8 yayın akışı listesi İŞTE 23 MART 2025 PAZAR TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam hangi diziler ve programlar ekrana gelecek? Televizyon izleyicileri, günün yayın akışını takip ederek favori içeriklerini kaçırmadan izleyebiliyor. Bugün, iddialı diziler ve eğlenceli programlar seyirciyle buluşacak. Kanal D'de Annem Ankara, Show TV'de Deha, Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2 ve ATV'de Kardelenler izleyicilerle buluşacak. İşte 23 Mart Pazar günü tüm kanalların yayın akışı...
TRT 1 Yayın Akışı
05.33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.35 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
06.30 Yedi Numara
07.30 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
07.50 Alparslan: Büyük Selçuklu
11.45 Enine Boyuna
13.00 Vefa Sultan
15.45 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
16.15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18.00 Ramazan Sevinci
19.40 Ana Haber
20.05 Teşkilat
23.55 Vefa Sultan
01.15 Gönül Dağı
02.15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
03.50 Sahur Bereketi
KANAL D Yayın Akışı
06:15 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Eşref Rüya
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı
14:30 Uzak Şehir
16:15 Eşref Rüya
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Annem Ankara
00:15 İnci Taneleri
02:45 Çatı Katı Aşk
03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
06:00 5N1K
STAR TV Yayın Akışı
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Sahipsizler
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Yapay Zeka Çağı Yükleniyor
16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri
16:45 Kral Kaybederse
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Sahipsizler
02:00 Kral Kaybederse
04:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
06:00 Kiralık Aşk
SHOW TV Yayın Akışı
08:00 Siyah Kalp
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Deha
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Deha
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Bahar
04:45 Siyah Kalp
ATV Yayın Akışı
06:30 Zembilli
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Can Borcu
13:25 Dizi TV
14:15 Bir Gece Masalı
17:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:40 atv Ana Haber
20:00 Kardelenler
00:20 Bir Gece Masalı
03:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
TV8 Yayın Akışı
06:30 Dizi
08:00 Oynat Bakalım
09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
12:45 O Ses Türkiye
15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm
20:00 Macaristan - Türkiye / Canlı
22:15 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
02:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim
04:30 Gazete Magazin
05:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
NOW TV Yayın Akışı
08.30 ÇALAR SAAT HAFTA SONU
11.15 EKONOMI ARASI
11.20 MERVE YILDIRIM ILE BENDEN SÖYLEMESI
13.00 KIZIL GONCALAR
16.00 HUDUTSUZ SEVDA
19.00 OZAN GÜNDOĞDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU
20.00 ŞAKIR PAŞA AILESI: MUCIZELER VE SKANDALLAR
23.30 KIZIL GONCALAR
02.30 ŞAHANE HAYATIM
04.00 FATIH SAVAŞ ILE SAHUR SOHBETLERI
06.00 BAY YANLIŞ
Kaynak: Haber Merkezi