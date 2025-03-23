Bugün televizyonda hangi diziler var? TRT 1, Kanal D, Show TV, Atv, Star TV, NOW TV, TV8 yayın akışı listesi İŞTE 23 MART 2025 PAZAR TV YAYIN AKIŞI

TV kanallarının bugünkü ayın akışı belli oldu. Her gün izleyicilere farklı içerikler sunan kanallar, 23 Mart 2025’te de diziler, yarışmalar, haber bültenleri, maçlar ve daha fazlasını ekrana getirecek. İzleyiciler, programların hangi saatlerde yayınlanacağını kanalın yayın akışından öğrenebilecek. Peki, 23 Mart 2025’te hangi dizi ve programlar var? TRT 1, Kanal D, Show TV, Atv, Star TV, NOW TV ve TV8’in yayın akışını öğrenmek için haberimize göz atın.

Bu akşam hangi diziler ve programlar ekrana gelecek? Televizyon izleyicileri, günün yayın akışını takip ederek favori içeriklerini kaçırmadan izleyebiliyor. Bugün, iddialı diziler ve eğlenceli programlar seyirciyle buluşacak. Kanal D'de Annem Ankara, Show TV'de Deha, Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2 ve ATV'de Kardelenler izleyicilerle buluşacak. İşte 23 Mart Pazar günü tüm kanalların yayın akışı...

TRT 1 Yayın Akışı

05.33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.35 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

06.30 Yedi Numara

07.30 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

07.50 Alparslan: Büyük Selçuklu

11.45 Enine Boyuna

13.00 Vefa Sultan

15.45 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

16.15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18.00 Ramazan Sevinci

19.40 Ana Haber

20.05 Teşkilat

23.55 Vefa Sultan

01.15 Gönül Dağı

02.15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

03.50 Sahur Bereketi

KANAL D Yayın Akışı

06:15 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Eşref Rüya

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı

14:30 Uzak Şehir

16:15 Eşref Rüya

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Annem Ankara

00:15 İnci Taneleri

02:45 Çatı Katı Aşk

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

06:00 5N1K

STAR TV Yayın Akışı

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Sahipsizler

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:30 Yapay Zeka Çağı Yükleniyor

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

16:45 Kral Kaybederse

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Sahipsizler

02:00 Kral Kaybederse

04:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

06:00 Kiralık Aşk

SHOW TV Yayın Akışı

08:00 Siyah Kalp

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Deha

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Deha

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Bahar

04:45 Siyah Kalp

ATV Yayın Akışı

06:30 Zembilli

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Can Borcu

13:25 Dizi TV

14:15 Bir Gece Masalı

17:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:40 atv Ana Haber

20:00 Kardelenler

00:20 Bir Gece Masalı

03:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

TV8 Yayın Akışı

06:30 Dizi

08:00 Oynat Bakalım

09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

12:45 O Ses Türkiye

15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm

20:00 Macaristan - Türkiye / Canlı

22:15 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

02:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim

04:30 Gazete Magazin

05:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

NOW TV Yayın Akışı

08.30 ÇALAR SAAT HAFTA SONU

11.15 EKONOMI ARASI

11.20 MERVE YILDIRIM ILE BENDEN SÖYLEMESI

13.00 KIZIL GONCALAR

16.00 HUDUTSUZ SEVDA

19.00 OZAN GÜNDOĞDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU

20.00 ŞAKIR PAŞA AILESI: MUCIZELER VE SKANDALLAR

23.30 KIZIL GONCALAR

02.30 ŞAHANE HAYATIM

04.00 FATIH SAVAŞ ILE SAHUR SOHBETLERI

06.00 BAY YANLIŞ

Kaynak: Haber Merkezi