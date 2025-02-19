Çankırı İçin Kar Uyarısı Geldi! Çankırı’nın yarınki hava durumu nasıl? 2025 Çankırı’ya kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 19-25 Şubat arası Çankırı ve ilçelerinin hava durumu…

Meteoroloji’den Çankırı için kar yağışı uyarısı geldi. Çankırılılar hazır olun! Soğuk hava dalgası ve kar geliyor. Çankırı’da hava durumu nasıl olacak? 2025 Çankırı’ya kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 19-25 Şubat arası Çankırı ve ilçelerinin hava durumu…

Çankırılılar dikkat! Çankırı Hava Durumu son dakika verilerine göre bugün kent genelinde kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı ile beraber hava sıcaklığında düşme görülecek. Çankırı'da kar var mı, Çankırı'nın yarınki hava durumu nasıl, Çankırı'da kar olan yerler neresi? İşte Çankırı bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu

Çankırı Hava Durumu | Çankırı'da kar bekleniyor mu? Çankırı'da Kar Yağışı Olan Yerler Neresi?

Çankırı'da bugün merkez dahil tüm ilçelerde hafif kar yağışı bekleniyor. Çankırı'da Kar Yağışı Olan Yerler Neresi diyenler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 22 Şubat Cumartesi ve 23 Şubat Pazar günleri kar yağışının etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

Çankırı'ya kar yağacak mı?

Çankırı'da kar yağışı 19 Şubat Çarşamba günü itibariyle etkisini göstermeye başlayacak. Şehir genelinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde daha yoğun hissedileceği belirtilirken, yetkililer sürücüleri buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Çankırılılar, hafta sonu boyunca etkisini artıracak kar yağışı nedeniyle soğuk hava koşullarına karşı tedbirli olmaya davet edildi.

Çankırı'da hafta sonu kar var mı?

Çankırı'da bugün itibarıyla kar yağışı bekleniyor. Hafta sonu daha da artması beklenen kar yağışı, Çankırılıları önümüzdeki günler için meraklandırdı. Peki, Çankırı'da kar ne kadar sürecek? Kar yağışı devam edecek mi? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı tahminlere göre, 22 Şubat Cumartesi ve 23 Şubat Pazar günleri kar yağışının etkisini artırması bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı görülebilirken, şehir merkezinde de aralıklarla kar yağışı devam edecek.

Çankırı İçin 5 Günlük Hava Durumu

Çankırı'da kar yağışı ne kadar sürecek? Hafta boyunca kar yağışı devam edecek mi? İşte Meteoroloji'nin bugünden pazar gününe kadar olan hava durumu tahmini…

Çankırı İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Çankırı için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Çankırı hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2°

Yarın için Çankırı hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 0°

21 Şubat 2025 Cuma Çankırı hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık -1°

22 Şubat 2025 Cumartesi Çankırı hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık -1°

23 Şubat 2025 Pazar Çankırı hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 0°

Çankırı İçin 5 Günlük Hava Durumu

Kaynak: Haber Merkezi