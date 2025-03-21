CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? 21 Mart 2025 Konya, İstanbul, Ankara ve İzmir Cuma namazı vakti | Cuma namazı kaçta başlayacak?

Cuma namazı saatiyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Bugün öğle vaktinde camilerde kılınacak olan cuma namazına katılacak olan vatandaşlar, bulundukları illere göre namaz saati bilgilerini sorguluyor. Müslümanlar için özel bir öneme sahip olan cuma günü, camiye gitmek isteyenler namazın saatini öğrenmek için arama yapıyor. Diyanet, il il cuma namazı saatlerini yayımladı. İşte Konya, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerdeki cuma namazı vakitleri...

Cuma namazı kaçta kılınacak? 21 Mart 2025 cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı için camiye gidecek olanlar illerinde cuma namazı saatini öğrenmek istiyor. Öğle vakti, cemaatle birlikte kılınan cuma namazı Müslümanlar için farz kabul edilir. Her hafta kılınan cuma namazı için camilere gidecek olan vatandaşlar illerinde cuma saatini merak ediyor. Bugünkü cuma namazı saatlerini içeriğimizde görüntüleyebilirsiniz. BUGÜN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? Cuma namazı öğle vakti cemaatle kılınan bir namazdır. İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ 21 Mart 2025 İstanbul'da öğle vakti 13:16'da. CUMA NAMAZI SAATİ ANKARA 21 Mart 2025 Ankara'da öğle vakti 13:01'de. CUMA NAMAZI SAATİ İZMİR 21 Mart 2025 İzmir'de öğle vakti 13:24'de. KONYA CUMA NAMAZI SAATİ 21 Mart 2025 Konya'da öğle vakti 13:02'de. Kaynak: Haber Merkezi

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