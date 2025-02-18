Düzce İçin Yoğun Kar Uyarısı Geldi! 2025 Düzce’ye Kar Yağacak mı, Ne Zaman Yağacak? İşte 18-22 Şubat Arası Düzce, Akçakoca, Gölyaka, Cumayeri ve Diğer İlçelerin Hava Durumu…

Meteoroloji’den Düzce için kar yağışı uyarısı geldi. Düzceliler hazır olun! Soğuk hava dalgası ve kar geliyor. Düzce’de hava durumu nasıl olacak? 2025 Düzce’ye kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 18-22 Şubat arası Düzce, Akçakoca, Gölyaka, Cumayeri ve diğer ilçelerin hava durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Düzce için yeni hava tahminlerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Düzce'de kar yağışı ve yağmurlu hava etkili olacak. İlçe ilçe hava durumu detayları açıklandı. Düzce Hava Durumu | Yoğun Kar Geliyor Yeni haftayla birlikte Düzce, yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. 18-22 Şubat haftasında Düzce ve ilçelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. 18 Şubat Salı günü şehir merkezinde yağış görülmesi beklenirken, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini artıracak. 18 Şubat Salı günü başlayan yağış, Düzce son dakika hava durumu verilerine göre 19 Şubat Çarşamba günü karla karışık yağmur olarak devam edecek. Düzce hava durumu raporlarına göre kar yağışı 19 Şubat Çarşamba gününden itibaren 22 Şubat Cumartesi gününe kadar etkili olacak. Düzce'de Kar Yağışı Olan Yerler Neresi? Düzce'de 19 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklıklarının daha da düşmesi bekleniyor. Kar yağışıyla birlikte 22 Şubat Cumartesi günü Düzce'de gece hava sıcaklığının -8°C'ye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, özellikle gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Vatandaşların da soğuk hava şartlarına karşı tedbirli olmaları öneriliyor. Düzce İçin 5 Günlük Hava Durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Düzce için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Düzce hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 6° Yarın için Düzce hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 5° 20 Şubat 2025 Perşembe Düzce hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 3° 21 Şubat 2025 Cuma Düzce hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 1° 22 Şubat 2025 Cumartesi Düzce hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2° Düzce İçin 5 Günlük Hava Durumu Kaynak: Haber Merkezi

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