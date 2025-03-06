Ece Gürel bulundu mu, nerede bulundu? Ece Gürel’in durumu nasıl? Ece Gürel kimdir, nerede kayboldu?

İstanbul’da kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Pazar gününden itibaren Belgrad Ormanı’nda süren arama çalışmalarının ardından, Ece Gürel sağ olarak bulundu. Peki, Ece Gürel nerede ve nasıl bulundu? İşte detaylar..

Mimar Ece Gürel'in nerede olduğu merak konusu oldu. İstanbul Valisi Davut Gül, Ece Gürel'in durumu hakkında önemli bir açıklama yaptı. Peki, Ece Gürel kimdir ve ne zaman, nasıl kaybolmuştu? İşte Ece Gürel'in kayboluşuna dair merak edilen tüm detaylar.

ECE GÜREL BULUNDU MU? VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Belgrad Ormanı'na gezmek için giden ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel'in saat 01.15 itibariyle sarp ormanlık alanda sağ olarak bulunduğunu bildirdi.

İstanbul Valiliği, Belgrad Ormanı'na gezmek için giden ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel'in saat 01.15 itibariyle sarp ormanlık alanda sağ olarak bulunduğunu bildirdi.

Ormanlık alanda arama faaliyetleri yürüten 4 kişilik çevik kuvvet ve 12 kişilik sivil toplum kuruluşu ekipleri, Gürel'i saat 01.15'te uyur halde bulundu.

Bunun üzerine uyandırılan Gürel'in bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Eşi Sezer Gürel'le telefonda görüştürülen kadın, daha sonra ambulansa alındı. Hafif yaralı olduğu tespit edilen Gürel'e, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı müdahale edildi.

ECE GÜREL BULUNDUĞUNDA NASILDI?

ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'nda Ece Gürel'in sağ bulunmasıyla ilgili yeni bilgiler ekrana taşındı. Ece Gürel'in bulunduğu yere dikkat çeken Müge Anlı, "Çantasıyla montunun bulunduğu yerin 9 metre ilerisinde bulundu. Onlarca kişinin gezdiği yere, çantasının yerine geri dönmüş." şeklinde konuştu.

Ece Gürel'in 72 saat boyunca soğuktan nasıl korunarak hayatta kaldığı ise büyük bir merak konusu oldu. Müge Anlı'nın programında, Ece Gürel'in yürüyerek vücut ısısını yüksek tutmayı başardığı ve bu şekilde hayatta kaldığı ifade ediliyor.

Ece Gürel'in durumuyla ilgili son bilgileri aktaran anne Gürel de, "Ece'nin durumu iyi. İlk bulunduğunda yoğun bakıma alındı." dedi.

ECE GÜREL KİMDİR? ECE GÜREL NEREDE KAYBOLDU?

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gitmek üzere çıkan Ece Gürel'in (36) kaybolduğu ihbarı üzerine, ailesi hemen yetkililere başvurmuştu. Bunun üzerine polis, AFAD, UMKE, AKUT ve çok sayıda yerel belediyeye bağlı arama kurtarma ekipleri, yoğun bir şekilde araştırma başlattı.

Ayrıca, İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendi'nde dalış yaparak arama çalışmalarına katıldı.

Gürel'e ait olduğu belirlenen cep telefonu ve bazı kişisel eşyaları Belgrad Ormanı'nda yapılan çalışmalarda bulunmuş, kaybolan kadının evinden çıktığı anlara ait görüntüler ile ormanlık alana gitmek için bindiği İETT otobüsünden ormanın girişinde indiği anlar araç içi kameralara yansımıştı.

Kaynak: Haber Merkezi