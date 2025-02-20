Erzincan’da yarın okullar tatil mi? 21 Şubat 2025 Cuma günü Erzincan’da kar tatili var mı, yok mu, ders işlenecek mi? Valilik açıklama yaptı mı?

Erzincan’ın Çayırlı ve Tercan ilçelerinde, etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü eğitime ara verildi. Yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı alınan bu tedbir, yerel kaymakamlıklar tarafından duyuruldu. Peki, diğer ilçelerde eğitim nasıl olacak? Valilikten herhangi bir açıklama yapıldı mı? İşte detaylar.

Erzincan'da Yarın Okullar Tatil Mi? Erzincan'ın Çayırlı ve Tercan ilçelerinde, etkili olan yoğun kar yağışı ve olası buzlanma nedeniyle 21 Şubat 2025 tarihinde eğitim ve öğretime ara verildi. 21 Şubat 2025 Cuma Günü Erzincan'da Okullar Tatil Mi? Çayırlı ve Tercan ilçelerinde eğitime ara verildiği açıklanırken, diğer ilçelerde derslerin devam etmesi bekleniyor. Öğrencilerin, tatil olup olmadığını okul yönetimlerinden öğrenmeleri öneriliyor. Valilikten Resmi Bir Açıklama Yapıldı Mı? Erzincan Valiliği tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, Çayırlı ve Tercan ilçelerinin kaymakamlıkları tarafından sosyal medya üzerinden yapılan duyurularda eğitime ara verildiği belirtilmiştir. Kaynak: Haber Merkezi

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