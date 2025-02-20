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Hakkari’de yarın okullar tatil mi? 21 Şubat 2025 Cuma günü Hakkari’de kar tatili var mı, yok mu, ders işlenecek mi? Valilik açıklama yaptı mı?

Hakkari’de yarın okullar tatil mi? 21 Şubat 2025 Cuma günü Hakkari’de kar tatili var mı, yok mu, ders işlenecek mi? Valilik açıklama yaptı mı?
Hakkari’de kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve düşen sıcaklıklar nedeniyle, 21 Şubat 2025 Cuma günü taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime ara verildi.

Hakkari'de yarın okullar tatil mi?

Evet, Hakkari merkez, Şemdinli, Çukurca ve Yüksekova ilçelerindeki taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda yarın tatil ilan edildi.

21 Şubat 2025 Cuma günü Hakkari'de kar tatili var mı, yok mu, ders işlenecek mi?

Verilen açıklamaya göre, 21 Şubat 2025 Cuma günü belirtilen ilçelerde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi; dolayısıyla dersler işlenmeyecek.

Valilik açıklama yaptı mı?

Evet, Hakkari Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışını ve olumsuz hava koşullarını gerekçe göstererek eğitime ara verildiğini duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

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