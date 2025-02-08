İBB Bursu 2. Taksit Ödeme Tarihi Ne Zaman? Genç Üniversiteli İBB 2. Taksit Ne Kadar, Ayın Kaçında Yatırılacak? 2024-2025 İBB Bursu Ödeme Tarihi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı için üniversite öğrencilerine verdiği burs ödemelerinin ikinci taksitini, Şubat ayında yapmayı planlıyor.

İBB Bursu 2. Taksit Ödeme Tarihi Ne Zaman?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bursu, 2024-2025 eğitim öğretim yılında ön lisans ve lisans eğitimi gören öğrencilere sağlanan önemli bir eğitim desteği olmaya devam ediyor. İlk taksit ödemelerinin yapılmasının ardından, gözler şimdi ikinci taksit ödemelerine çevrildi. 15 bin TL olarak verilen burs, 7.500 TL + 7.500 TL şeklinde iki taksit halinde ödenecek. Öğrenciler, başvurularında belirttikleri banka hesaplarından burs ödemelerini alacak.

İBB Bursu 2. Taksit Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak?

İBB bursunun ikinci taksiti henüz hesaplara yatmamış olsa da, ödeme takvimiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2024-2025 İBB bursu başvuru sonuçları açıklandıktan sonra, burs ödemeleri 7 Ocak'ta başladı ve 100 bin öğrenciye ilk taksit ödemeleri yapıldı. Bu yıl, ikinci taksit ödemelerinin tarihine ilişkin detaylar, İBB tarafından açıklanması beklenen bir duyuru ile öğrencilere bildirilecektir.

Geçtiğimiz yıl, 2023-2024 eğitim öğretimi için ikinci taksit ödemeleri Şubat ayında gerçekleştirilmişti. Bu yıl da benzer bir takvim öngörülüyor ve 2. taksit ödemelerinin Şubat ayında yapılması bekleniyor.

İBB Bursu 2. Taksit Ödemeleri Hangi Hesaba Yatacak?

İBB bursu ödemeleri, burs kazanan öğrencilerin başvuru sırasında belirttikleri banka hesaplarına yatırılmaktadır. Öğrenciler, burslarının yatıp yatmadığını öğrenmek için bankalarının müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilir veya mobil bankacılık uygulamalarından hesaplarını kontrol edebilirler.

İBB Bursu Ne Kadar?

2024-2025 eğitim öğretim yılında İBB bursu toplamda 15 bin TL olarak verilecek. Bu miktar, 7.500 TL'lik ilk taksit ve 7.500 TL'lik ikinci taksit olmak üzere iki eşit taksitte ödenecek.

Öğrencilere SMS İle Bilgilendirme

İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, burs ödemeleri hakkında bilgilendirmeyi, burs kazanan öğrencilere cep telefonlarına gönderilecek SMS ile yapacak. Bu şekilde öğrenciler, burslarının ödeme tarihleri hakkında zamanında bilgi alabilecekler.

Kaynak: Haber Merkezi