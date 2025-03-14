İnci Taneleri 36. bölüm izle tek parça! İnci Taneleri son bölüm izle kesintisiz full HD!
İnci Taneleri, bu akşam yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı Azem Yücedağ’ın hayata tutunma mücadelesini anlatan dizinin yeni bölümünde Azem, Ferda’yı bulmak amacıyla verilen adrese gider ancak onu bulamaz. Azem, Ferda ile karşılaşmayı umarak, onun ihtiyaçlarını karşılamak ve yardım etmek için elinden geleni yapmaya karar verir.
İnci Taneleri'nin 36. bölümü bu akşam Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Bu hafta, dizinin başrol karakteri Azem, Ferda'yı bulmak amacıyla verilen adrese gitse de, Ferda'yı orada bulamaz. Azem, Ferda ile yüzleşmeyi ve onun ihtiyacı olan her konuda yardımcı olmayı arzulayarak, çözüm arayışına girer.
İNCİ TANELERİ 36. BÖLÜM
Kanal D'nin, BKM imzalı dizisi "İnci Taneleri” perşembe akşamı yeni bölümü ile ekrana geliyor. Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği Azem Yücedağ'ın hayata tutunma hikayesini konu alan dizinin yeni bölümünün özeti şöyle;
Azem, Ferda'yı bulmak için ona verilen adrese gider ama Ferda'yı bulamaz. Ferda ile karşı karşıya gelmek onun ihtiyacı her neyse çözmek için yardımcı olmak ister.
Cihan ve arkadaşları Reyyaz'la ateşkes yaparak yönetimini aldıkları fabrikaya gittiklerinde onları hiç ummadıkları bir sürpriz karşılar.
Salacaklar ile Azem'lerin hayatı yine ve hiç olmadığı kadar tehlikeli bir kesişmenin eşiğindedir.
"İnci Taneleri” yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
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