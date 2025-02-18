İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI SONUÇLARI | İŞKUR Gençlik Programı sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

İŞKUR Gençlik Programı sonuçları, öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 4 Şubat’ta tanıtımı yapılan ve başvurularının 10 Şubat’ta başladığı İŞKUR Gençlik Programı’nın başvuru süreci bugün itibarıyla sona erdi. Sadece 6 gün içerisinde 242 bin öğrenci başvuru yaptı. Peki, 2025 yılı için İŞKUR Gençlik Programı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nasıl öğrenilecek? İşte İŞKUR Gençlik Programı sonuç tarihleri ve detayları...

İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, öğrencilerin iş deneyimi kazanmalarına yardımcı olmak için başlatılan İŞKUR Gençlik Programı'na sadece 6 gün içinde 242 bin 391 başvuru yapıldığını açıkladı. Program kapsamında üniversite öğrencilerine, 5 gün katılımları için 5.415 TL, 14 gün katılımları için ise 15.162 TL destek sağlanacak.

Peki, 2025 yılı için İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nereden öğrenilebilir? İŞKUR Gençlik Programı hakkında tüm detaylar ve başvuru tarihleri haberimizde...

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Programa başvuru tarihlerinin üniversitelerin akademik takvimlerine göre belirlendiğini dile getiren İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, bu nedenle her üniversitenin başvuru tarihinin farklı olduğunu, başvuruların ise 5 gün sürdüğünü kaydetti.

Güneş, öğrencilerin programa ilgisinin kendilerini çok sevindirdiğini ifade ederek, "54 ildeki 86 üniversitede 69 bin 93 kontenjan için 242 bin 391 başvuru alındı. Devam eden başvurular da var, önümüzdeki günlerde açılacak programlar da bulunmaktadır." diye konuştu.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR, KİMLER BAŞVURABİLİR?

Gençlere üniversitede okudukları dönemde deneyim kazanmalarına katkı vereceklerini anlatan Işıkhan, "Cep harçlıklarına kısmen de olsa destek vereceğiz. Gençlerin istihdam piyasalarına girdiklerinde daha hazırlıkları olmaları için dersler vereceğiz. Mülakat teknikleri, CV hazırlama, iş arama motivasyonuyla ilgili dersler, halkla ilişkiler, finansal okuryazarlığı gibi temel dersleri bu eğitim döneminde vereceğiz." diye konuştu.

Bakan Işıkhan, "tecrübe eksikliğinin" gençlerin çalışma hayatına katılmalarındaki en büyük bariyerlerden biri olduğuna dikkati çekerek, "Biz İŞKUR Gençlik Programı'yla bu bariyeri kaldırıyoruz. Üniversitede öğrencilerimiz okurken aynı zamanda üniversitelerde ve istedikleri alanlarda çalışabilecekler." dedi.

İŞKUR Gençlik Platformu ya da İŞKUR Mobil Uygulaması üzerinden gençlerin programdan faydalanabileceğini vurgulayan Işıkhan, "Her üniversitenin kendi öğrencileri haftalık azami olarak 3 gün çalışabilecek. Programa katılan gençlerimize günlük 1083 lira ödeme yapacağız. Öğrencilerin programa ayda 5 gün katılmaları halinde yaklaşık 5 bin 415 lira, 14 gün çalışmaları halinde ise yaklaşık 15 bin 162 lira gelir desteği vereceğiz. Program süresince öğrencilerimize kısa vadeli sigorta primlerini işveren olarak biz yatıracağız. Programımıza ilişkin tüm ayrıntılara gençlerimiz, 'genclik.iskur.gov.tr' adresinden ulaşabilirler." ifadelerini kullandı.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi