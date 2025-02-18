İstanbul’da 18 Şubat Su Kesintisi: İSKİ’den İlçe İlçe Açıklama! Sular Ne Zaman Gelecek?

İstanbul’da 18 Şubat 2025 Salı günü planlı su kesintileri yaşanacak. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), güncel kesinti listesini paylaştı. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi olacak ve sular ne zaman geri gelecek? İşte detaylar…
İstanbul'da Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Açıklandı
İSKİ tarafından yapılan duyuruya göre, 18 Şubat Salı günü İstanbul'un belirli bölgelerinde su kesintisi yaşanacak. Çalışmalar nedeniyle bazı ilçelerde su saatlerce kesilecek.
Sular Ne Zaman Gelecek?
İSKİ'nin resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre, kesintilerin süresi ve saatleri ilçelere göre değişiklik gösterecek. Vatandaşların mağdur olmaması için İSKİ'nin paylaştığı duyuruları takip etmeleri öneriliyor.
Güncel kesinti bilgilerine ulaşmak için İSKİ'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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