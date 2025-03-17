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İZSU DUYURDU | İzmir’de sular kesiliyor! İzmir’de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 17 Mart İzmir su kesinti listesi

İZSU DUYURDU | İzmir’de sular kesiliyor! İzmir’de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 17 Mart İzmir su kesinti listesi

İzmir  Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 17 Mart Pazartesi günü altyapı çalışmaları ve depo bağlantısı nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Su Kesintisi Ne Zaman ve Ne Kadar Sürecek?

Su kesintisi 15 Mart Cumartesi günü saat 09:00'da başlayacak ve yaklaşık 9 saat sürecek.

Vatandaşlara Önemli Uyarı

İZSU, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için önceden su depolamaları gerektiğini belirtti. Güncel kesinti bilgileri için İZSU'nun resmi web sitesi ve iletişim kanalları takip edilebilir.

İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler; TIKLAYINIZ

Kaynak: Haber Merkezi

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