KADEMELİ EMEKLİLİK 2025 SON DURUM | Emeklilik sistemi değişecek mi? Kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman çıkacak?

Kademeli emeklilikle ilgili son gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. 2023 yılı mart ayında, 8 Eylül 1999’dan önce sigorta girişi olan bireylerin EYT kapsamında emekli olmalarına olanak tanındı ve yaklaşık 2 milyon kişi emekli olma hakkı kazandı. Ancak EYT’den faydalanamayan vatandaşlar, erken emeklilikle ilgili son dakika haberlerini takip etmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, kademeli emeklilikle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Peki, emeklilik sistemi değişecek mi? Kademeli emeklilik düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek ve bu sistemin detayları neler olacak? Kademeli emeklilik tablosu nasıl şekillenecek? Detaylar haberimizde...

Emeklilik sistemiyle ilgili gelişmeler, milyonlarca vatandaş tarafından büyük bir ilgiyle izleniyor. Özellikle EYT kapsamında emekli olamayan kişilerin gündeminde olan kademeli emeklilik, merakla beklenen bir konu haline geldi.

2023 yılı mart ayında, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan bireylerin EYT hakkından faydalanarak emekli olmaları sağlandı ve bu düzenlemeden yaklaşık 2 milyon kişi yararlandı.

Bu durum, yeni bir kademeli emeklilik tablosunun oluşturulması ve mevcut emeklilik sisteminin yeniden yapılandırılması talebini gündeme getirdi. TBMM'de ekonomik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülmeye devam ederken, vatandaşlar "Emeklilik sistemi değişecek mi? Kademeli emeklilik ne zaman hayata geçecek? Kademeli emeklilik tablosu nasıl şekillenecek?" sorularının yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistem olarak tanımlanabilir. Ancak kademeli emeklilik uygulamasının detayları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişkenlik göstermektedir.

Mevcut durumda, kademeli emeklilik için yeni bir düzenleme ya da tablo çalışması bulunmamaktadır. Bakan Işıkhan'ın açıklamaları doğrultusunda, emeklilik için geçerli olan prim ve yıl şartlarının devam edeceği belirtiliyor.

SON DURUM! KADEMELİ EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yakın zamanda AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, emeklilik

sistemiyle ilgili soruları yanıtladığı konuşmasında, "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek." ifadelerini kullandı.

KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan 13 Ocak Pazartesi günü katıldığı bir canlı yayında kademeli emeklilik konusuna da değindi. Bakan Işıkhan, "Burada asla bir mağduriyet söz konusu değildir. Mağduriyetle ön plana çıkmak bence sağlıklı bir tarz değildir.

Bu çerçevede biz şu an mevcut aktüeryal dengeyi nasıl sağlayabiliriz, emeklilerimize aylıkları düzenli bir şekilde nasıl ödeyebiliriz, sağlık hizmetlerini Sürdürülebilir hale nasıl getirebiliriz bunun telaşı ve çalışması içerisindeyiz." dedi.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi