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Karabük İçin Yoğun Kar Uyarısı Geldi! 2025 Karabük’e Kar Yağacak mı, Ne Zaman Yağacak? İşte 18-22 Şubat Arası Karabük, Safranbolu, Eflani, Eskipazar ve Diğer İlçelerin Hava Durumu…

Karabük İçin Yoğun Kar Uyarısı Geldi! 2025 Karabük’e Kar Yağacak mı, Ne Zaman Yağacak? İşte 18-22 Şubat Arası Karabük, Safranbolu, Eflani, Eskipazar ve Diğer İlçelerin Hava Durumu…
Meteoroloji’den Karabük için kar yağışı uyarısı geldi. Karabüklüler hazır olun! Soğuk hava dalgası ve kar geliyor. Karabük’te hava durumu nasıl olacak? 2025 Karabük’e kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 18-22 Şubat arası Karabük, Safranbolu, Eflani, Eskipazar ve diğer ilçelerin hava durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karabük için yeni hava tahminlerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Karabük'te kar yağışı ve yağmurlu hava etkili olacak. İlçe ilçe hava durumu detayları açıklandı.

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Karabük Hava Durumu | Yoğun Kar Geliyor

Yeni haftayla birlikte Karabük, yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. 18-22 Şubat haftasında Karabük ve ilçelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. 18 Şubat Salı günü şehir merkezinde kar yağışı görülmesi beklenirken, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini artıracak.

18 Şubat Salı

18 Şubat Salı günü başlayan kar yağışı, Karabük son dakika hava durumu verilerine göre 22 Şubat Cumartesi gününe kadar etkili olacak.

19 Şubat Çarşamba

Karabük'te Kar Yağışı Olan Yerler Neresi?

Karabük'te 19 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklıklarının daha da düşmesi bekleniyor. Kar yağışıyla birlikte 22 Şubat Cumartesi günü Karabük'te gece hava sıcaklığının -12°C'ye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

20 Şubat Perşembe

Yetkililer, özellikle gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Vatandaşların da soğuk hava şartlarına karşı tedbirli olmaları öneriliyor.

21 Şubat Cuma

Karabük İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Karabük için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Karabük hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 8°

Yarın için Karabük hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 4°

20 Şubat 2025 Perşembe Karabük hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 1°.

21 Şubat 2025 Cuma Karabük hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 0°

22 Şubat 2025 Cumartesi Karabük hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 0°

Karabük İçin 5 Günlük Hava Durumu

 

Kaynak: Haber Merkezi

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