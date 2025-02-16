Karaman’a kar geri dönüyor! 2025 Karaman’a kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 17-21 Şubat arası Karaman, Ayrancı, Ermenek, Kazımkarabekir ve diğer ilçelerin hava durumu..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Karaman’nın ilçe ilçe hava durumu paylaşıldı. Ayrancı hava durumu, Ermenek hava durumu, Başyayla hava durumu ve diğer ilçelerin hava durumu bilgisi açıklandı. Geçtiğimiz hafta Karaman’da etkili olan soğuk hava dalgası ve yer yer kar yağan kar bu hafta devam edecek mi merak konusu. Peki bu hafta Karaman’da hava durumu nasıl olacak? 2025 Karaman’a kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 17-21 Şubat arası Karaman, Ayrancı, Ermenek, Kazımkarabekir ve diğer ilçelerin hava durumu..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karaman için güncel hava tahminlerini paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre, Karaman'da kar yağışı ve yağmurlu hava etkili olacak. İlçe ilçe hava durumu detayları açıklandı. Karaman Hava Durumu | Yağışlı Günler Başlıyor Yeni haftayla birlikte Karaman, yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. 18 Şubat Salı günü şehir merkezinde karla karışık yağmur beklenirken, yüksek rakımlı ilçelerde hafif kar yağışı görülebilir. Karaman'da Kar Yağışı Olan Yerler Neresi? 19 Şubat Çarşamba günü ise hava sıcaklıkları daha da düşecek. Karaman genelinde, merkez dahil olmak üzere hafif kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı ile birlikte gece saatlerinde sıcaklığın -10°C'ye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor. 20 Şubat Perşembe günü Karaman'ın tüm ilçelerinde kar yağışının etkisini göstermeye devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, özellikle gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Vatandaşların da soğuk hava şartlarına karşı tedbirli olmaları öneriliyor. Karaman İçin 5 Günlük Hava Durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Karaman için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Karaman hava durumu Sisli, sıcaklık 8° Yarın için Karaman hava durumu Bulutlu, sıcaklık 11° 18 Şubat 2025 Salı Karaman hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 11° 19 Şubat 2025 Çarşamba Karaman hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 3° Karaman İçin 5 Günlük Hava Durumu

#2025 Karaman’a kar yağacak mı #karaman hava durumu

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum. Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!