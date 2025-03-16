Karaman’da Kış Geri Dönüyor: Yağmur, Kar ve Dondurucu Soğuklar Geliyor! İşte Karaman 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karaman ve ilçeleri için önemli hava durumu uyarısı yaptı. 17 Mart Pazartesi günü kuvvetli rüzgârla başlayacak olan olumsuz hava koşulları, hafta boyunca yağmur, kar ve dondurucu soğuklarla devam edecek.
Pazartesi Günü Kuvvetli Rüzgâr Etkili Olacak
Haftanın ilk günü olan 17 Mart Pazartesi, Karaman genelinde kuvvetli rüzgâr bekleniyor. Yetkililer, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
Salı Günü Yağmur Yağacak
18 Mart Salı günü sağanak yağış Karaman'ı etkisi altına alacak. Yağmurun tarım arazilerine faydalı olacağı ifade edilirken, sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması tavsiye ediliyor.
Çarşamba Günü Kar Geliyor, Sıcaklıklar Düşecek
19 Mart Çarşamba günü yağmur yerini kar yağışına bırakacak. Kar yağışıyla birlikte Karaman genelinde hava sıcaklıkları gece saatlerinde -5 dereceye kadar düşecek.
Perşembe Gecesi Dondurucu Soğuk: -10°'ye Kadar Düşecek
20 Mart Perşembe günü ise Karaman'ın yüksek kesimlerinde gece sıcaklıklarının -10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların don olaylarına karşı gerekli tedbirleri alması öneriliyor.
Karamanlı vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.
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