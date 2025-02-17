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Karaman için kar uyarısı geldi! 2025 Karaman’a kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 17-21 Şubat arası Karaman, Ermenek, Başyayla, Sarıveliler ve diğer ilçelerin hava durumu..

Karaman için kar uyarısı geldi! 2025 Karaman’a kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 17-21 Şubat arası Karaman, Ermenek, Başyayla, Sarıveliler ve diğer ilçelerin hava durumu..
Meteoroloji’den Karaman için kar yağışı uyarısı geldi. Karamanlılar hazır olun! Lapa lapa kar geliyor. Karaman’da hava durumu nasıl olacak? 2025 Karaman’a kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 17-21 Şubat arası Karaman, Ermenek, Başyayla, Sarıveliler ve diğer ilçelerin hava durumu…

Meteoroloji'den Karaman için kar yağışı uyarısı geldi. Karamanlılar hazır olun! Lapa lapa kar geliyor. Peki, Karaman'da hava durumu nasıl olacak? 2025 Karaman'a kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 17-21 Şubat arası Karaman ve ilçelerinin hava durumu...

Karaman Hava Durumu | Kar Yağışı Bekleniyor mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karaman için yeni hava tahminlerini paylaştı. Açıklamaya göre, Karaman'da kar yağışı ve yağmurlu hava etkili olacak. İlçelere göre hava durumu detayları açıklandı.  İşte 17-21 Şubat arası Karaman, Ermenek, Başyayla, Sarıveliler ve diğer ilçelerin hava durumu…

18 Şubat Salı

(18 Şubat Salı Karaman  Hava Durumu)

Karaman Hava Durumu | Yağışlı Günler Başlıyor

Yeni haftayla birlikte Karaman, yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. 17-21 Şubat haftasında Karaman'ın merkez dahil tüm ilçelerinde kar yağışı bekleniyor. 18 Şubat Salı günü şehir merkezinde kar yağışı görülmesi beklenirken, yüksek kesimlerde kar etkisini daha da artıracak. 18 Şubat Salı günü başlayan karla karışık yağmur, bazı ilçelerde yoğun kar yağışına dönüşebilir. 21 Şubat Cuma günü ise Karaman'da kar yağışının yerini soğuk ve sisli hava alması bekleniyor.

19 Şubat Çarşamba

(19 Şubat Çarşamba Karaman Hava Durumu)

Karaman'da Kar Yağışı Olan Yerler Neresi?

19 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklıklarının daha da düşmesi bekleniyor. Karaman genelinde, merkez dahil olmak üzere hafif kar yağışı görülecek. Kar yağışıyla birlikte 22 Şubat Cumartesi günü Karaman'da gece hava sıcaklığının -15°C'ye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

22 Şubat Cumartesi

(22 Şubat Cumartesi Karaman Hava Durumu)

Yetkililer, özellikle gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Vatandaşların da soğuk hava şartlarına karşı tedbirli olmaları öneriliyor.

Karaman İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Karaman için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Karaman hava durumu Bulutlu, sıcaklık 11°

Yarın için Karaman hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 10°

19 Şubat 2025 Çarşamba Karaman hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 6°

20 Şubat 2025 Perşembe Karaman hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 0°

21 Şubat 2025 Cuma Karaman hava durumu Sisli, sıcaklık -1°

 

Karaman İçin 5 Günlük Hava Durumu

Kaynak: Haber Merkezi

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