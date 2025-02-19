Karaman İçin Kar Uyarısı Geldi! Karaman’ın Yarınki Hava Durumu Nasıl? 2025 Karaman’a Kar Yağacak mı, Ne Zaman, Nereye Yağacak? İşte 19-25 Şubat Arası Karaman ve İlçelerinin Hava Durumu…

Meteoroloji'den Karaman için kar yağışı uyarısı geldi. Karamanlılar dikkat! Soğuk hava dalgası ve kar geliyor. Peki, Karaman'da hava durumu nasıl olacak? 2025 Karaman'a kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 19-25 Şubat arası Karaman ve ilçelerinin hava durumu…

Karamanlılar Dikkat! Karaman Hava Durumu Son Dakika Verilerine Göre Kar Yağışı Bekleniyor

Son hava durumu raporlarına göre, Karaman genelinde kar yağışı bekleniyor. Kar yağışıyla birlikte sıcaklıklarda da belirgin bir düşüş yaşanacak. Peki, Karaman'da kar var mı? Karaman'ın yarınki hava durumu nasıl olacak? İşte Karaman için güncel hava durumu tahminleri…

Karaman Hava Durumu | Karaman'da Kar Bekleniyor mu? Karaman'da Kar Yağışı Olan Yerler Neresi?

Karaman'da bugün merkez dahil olmak üzere tüm ilçelerde hafif kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 22 Şubat Cumartesi ve 23 Şubat Pazar günleri kar yağışının etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı daha yoğun hissedilecek.

Karaman'a Kar Yağacak mı?

Şehir genelinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışının özellikle kırsal bölgelerde ve yüksek rakımlı alanlarda daha yoğun görüleceği belirtiliyor. Yetkililer, sürücülere buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Karamanlılar, hafta sonu boyunca etkisini artıracak kar yağışı nedeniyle soğuk hava koşullarına karşı tedbirli olmaya çağrıldı.

Karaman'da Hafta Sonu Kar Var mı?

Karaman'da bugün itibarıyla kar yağışı bekleniyor. Hafta sonu daha da artması tahmin edilen kar yağışı, kent genelinde hava sıcaklıklarını önemli ölçüde düşürecek. Peki, Karaman'da kar ne kadar sürecek? Kar yağışı devam edecek mi? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, 22 Şubat Cumartesi ve 23 Şubat Pazar günleri kar yağışının şiddetini artırması bekleniyor. Özellikle kırsal alanlarda yoğun kar yağışı görülebilirken, şehir merkezinde de aralıklarla kar yağışı etkili olacak.

Karaman İçin 5 Günlük Hava Durumu

Karaman'da kar yağışı ne kadar sürecek? Hafta boyunca kar yağışı devam edecek mi? İşte Meteoroloji'nin bugünden pazar gününe kadar olan hava durumu tahmini…

Karaman İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Karaman için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Karaman hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 7°

Yarın için Karaman hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 1°

21 Şubat 2025 Cuma Karaman hava durumu Bulutlu, sıcaklık -1°

22 Şubat 2025 Cumartesi Karaman hava durumu Bulutlu, sıcaklık -1°

23 Şubat 2025 Pazar Karaman hava durumu Bulutlu, sıcaklık -2°

Karaman İçin 5 Günlük Hava Durumu

Kaynak: Haber Merkezi