Karaman İçin Yoğun Kar Uyarısı Geldi! 2025 Karaman’a Kar Yağacak mı, Ne Zaman Yağacak? İşte 18-22 Şubat Arası Karaman, Ermenek, Ayrancı, Kazımkarabekir ve Diğer İlçelerin Hava Durumu…

Meteoroloji’den Karaman için kar yağışı uyarısı geldi. Karamanlılar hazır olun! Soğuk hava dalgası ve kar geliyor. Karaman’da hava durumu nasıl olacak? 2025 Karaman’a kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 18-22 Şubat arası Karaman, Ermenek, Ayrancı, Kazımkarabekir ve diğer ilçelerin hava durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karaman için yeni hava tahminlerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Karaman'da kar yağışı ve yağmurlu hava etkili olacak. İlçe ilçe hava durumu detayları açıklandı. Karaman Hava Durumu | Yağışlı Günler Başlıyor Yeni haftayla birlikte Karaman yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. 18-22 Şubat haftasında Karaman ve ilçelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. 18 Şubat Salı günü şehir merkezinde karla karışık yağış görülmesi beklenirken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini artıracak. 18 Şubat Salı günü başlayan kar yağışı Karaman son dakika hava durumu verilerine göre 20 Şubat Perşembe gününe kadar etkili olacak. Karaman'da Kar Yağışı Olan Yerler Neresi? Karaman'da 19 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklıklarının daha da düşmesi bekleniyor. Kar yağışı ve sisli havayla birlikte 22 Şubat Cumartesi günü Karaman'da gece hava sıcaklığının -12°C'ye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, özellikle gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Vatandaşların da soğuk hava şartlarına karşı tedbirli olmaları öneriliyor. KARAMAN -7 DERECEYİ GÖRECEK Çarşamba gününden itibaren bir haftalık periyotta gerçekleşmesi beklenen en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Ankara -8, İstanbul -1, Karaman -7, İzmir 1, Aksaray -8, Antalya 3, Bolu -10, Samsun -3, Trabzon -2, Erzurum -20, Diyarbakır -5. Karaman İçin 5 Günlük Hava Durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Karaman için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Karaman hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 10° Yarın için Karaman hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 6° 20 Şubat 2025 Perşembe Karaman hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 0° 21 Şubat 2025 Cuma Karaman hava durumu Sisli, sıcaklık -1° 22 Şubat 2025 Cumartesi Karaman hava durumu Sisli, sıcaklık -3° Karaman İçin 5 Günlük Hava Durumu Kaynak: Haber Merkezi

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