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Kenelerin En Çok Isırdığı Kan Grubu Belli Oldu! Bilim İnsanları Uyardı: Bu Gruba Dikkat

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Kenelerin En Çok Isırdığı Kan Grubu Belli Oldu! Bilim İnsanları Uyardı: Bu Gruba Dikkat
Bilim dünyasını şaşırtan bir araştırma, kene ısırıklarıyla ilgili önemli bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Çek Cumhuriyeti’ndeki Masaryk Üniversitesi’nden uzmanlar tarafından yürütülen çalışmada, kenelerin bazı kan gruplarına daha fazla ilgi duyduğu belirlendi. Araştırma, saygın bilimsel yayınlardan biri olan Annals of Agricultural and Environmental Medicine dergisinde yayımlandı.

Kenelerin En Çok Tercih Ettiği Kan Grubu Hangisi?

Ixodes ricinus türü kenelerle yapılan deneylerde, farklı kan gruplarına ait örnekler kullanıldı. Elde edilen sonuçlara göre kenelerin en fazla yöneldiği kan grubu A (II) olarak belirlendi. Deney tam 100'den fazla kez tekrarlandı ve her seferinde aynı sonuç ortaya çıktı: Keneler, A grubu kana sahip bireyleri daha çok tercih ediyor.

Bu ilginç tercih sebebini çözmek için araştırmacılar, biyokimyasal etkenleri ayrıntılı şekilde inceledi. Elde edilecek verilerin, kene ısırıklarına karşı daha etkin önlemler geliştirilmesinde yol gösterici olabileceği belirtiliyor.

Keneler Hangi Riskleri Taşıyor?

Kene türleri, özellikle nemli ve gölgeli alanlarda, çimenlik ve ormanlık bölgelerde yaşam sürüyor. Küçük boyutlarına rağmen ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyorlar. Bunlar arasında en tehlikeli olanlardan biri, merkezi sinir sistemini etkileyen ve ölüm riski taşıyan kene kaynaklı ensefalit hastalığı.

Uzmanlar, ilkbahar ve yaz aylarında açık alanlarda geçirilen zamanın artmasıyla birlikte kene ısırığı vakalarının da yükseldiğini bildiriyor. Bu nedenle özellikle doğa yürüyüşleri, kamp ya da piknik gibi aktivitelerde dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Kene Isırıklarına Karşı Alınabilecek Önlemler

Kenelere karşı korunmanın en etkili yollarından bazıları şunlardır:

  • Uzun kollu ve kapalı kıyafetler tercih edilmesi
  • Doğal alanlardan dönüşte vücudun detaylı şekilde kontrol edilmesi
  • Kene kovucu spreylerin düzenli kullanımı

Özellikle A (II) kan grubuna sahip bireylerin, kene tehlikesine karşı daha dikkatli davranmaları öneriliyor. Araştırma, bu gruba mensup kişilerin, kene ısırıkları açısından daha yüksek risk altında olduğunu ortaya koyuyor.

Kaynak: Bülten

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