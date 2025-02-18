Kırıkkale İçin Kar Uyarısı Geldi! 2025 Kırıkkale’ye Kar Yağacak mı, Ne Zaman Yağacak? İşte 18-22 Şubat Arası Kırıkkale, Keskin, Delice, Yahşihan ve Diğer İlçelerin Hava Durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırıkkale için yeni hava tahminlerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Kırıkkale'de kar yağışı ve yağmurlu hava etkili olacak. İlçe ilçe hava durumu detayları açıklandı.
Kırıkkale Hava Durumu | Yoğun Kar Geliyor
Yeni haftayla birlikte Kırıkkale, yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. 18-22 Şubat haftasında Kırıkkale ve ilçelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. 18 Şubat Salı günü şehir merkezinde kar yağışı görülmesi beklenirken, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini artıracak.
18 Şubat Salı günü başlayan karla karışık yağış, Kırıkkale son dakika hava durumu verilerine göre 20 Şubat Perşembe gününe kadar etkili olacak.
Kırıkkale'de Kar Yağışı Olan Yerler Neresi?
Kırıkkale'de 19 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklıklarının daha da düşmesi bekleniyor. Kar yağışıyla birlikte 22 Şubat Cumartesi günü Kırıkkale'de gece hava sıcaklığının -8°C'ye kadar düşeceği tahmin ediliyor.
Yetkililer, özellikle gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Vatandaşların da soğuk hava şartlarına karşı tedbirli olmaları öneriliyor.
Kırıkkale İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kırıkkale için 5 günlük hava durumu tahmini:
Bugün için Kırıkkale hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 9°
Yarın için Kırıkkale hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 6°
20 Şubat 2025 Perşembe Kırıkkale hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2°
21 Şubat 2025 Cuma Kırıkkale hava durumu Sisli, sıcaklık 2°
22 Şubat 2025 Cumartesi Kırıkkale hava durumu Sisli, sıcaklık 1°
Kırıkkale İçin 5 Günlük Hava Durumu
Kaynak: Haber Merkezi