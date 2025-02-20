Konya Çeltik’te Yarın Okullar Tatil Mi? 21 Şubat 2025 Cuma Günü Kar Tatili Var Mı? Valilik Açıklama Yaptı Mı?
Konya’nın batısında yer alan Çeltik ilçesinde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Öğrenciler ve veliler, 21 Şubat 2025 Cuma günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Konya Valiliği’nden gelecek resmi açıklama bekleniyor.
Konya Çeltik'te Kar Yağışı Başladı, Okullar Tatil Edilecek Mi?
Konya Çeltik'te kar yağışı ve dondurucu soğuklar, günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle kırsal kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşanabileceği için öğrenciler ve veliler tatil kararını bekliyor.
Konya Çeltik'te Yarın Okullar Tatil Mi?
Çeltik'te etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle, öğrenciler ve veliler 21 Şubat 2025 Cuma günü için okulların tatil edilip edilmeyeceğini öğrenmek istiyor. Yetkililerden açıklama bekleniyor.
21 Şubat 2025 Cuma Günü Konya Çeltik'te Kar Tatili Var Mı?
Şu an için Konya Valiliği veya Çeltik Kaymakamlığı'ndan tatil kararı ile ilgili bir duyuru yapılmadı. Öğrenciler ve veliler, resmi açıklamaları takip etmeye devam ediyor.
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