GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
YAŞAM Haberleri

Konya’daki bir market 30’lu yumurtayı 69.95 TL’ye satıyor! 4 GÜN GEÇERLİ!

- Güncelleme Tarihi:

Konya’daki bir market 30’lu yumurtayı 69.95 TL’ye satıyor! 4 GÜN GEÇERLİ!
Konya’nın en çok tercih edilen marketi her hafta olduğu gibi bu haftaki kampanyaları da göz kamaştırıcı! 23-27 Ekim 2024 tarihleri arasında geçerli olacak olan yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı.

Alışverişlerinizi keyifle tamamlamanız Konya'nın en çok tercih edilen marketleri arasında yer alan KOCAMAN A.V.M ile mümkün.. 

KOCAMAN A.V.M  hazırladığı özel indirimlerle, alışveriş listenizi daha hesaplı ve keyifli hale getiriyor.

23-27 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak indirimleri arasında, 30'lu yumurta dikkat çekiyor. KOCAMAN A.V.M. 30'lu yumurtayı 69.95 TL'ye satıyor. 

İşte Kocaman AVM indirimli ürünleri;

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER