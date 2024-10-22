Konya’daki bir market 30’lu yumurtayı 69.95 TL’ye satıyor! 4 GÜN GEÇERLİ!

Konya’nın en çok tercih edilen marketi her hafta olduğu gibi bu haftaki kampanyaları da göz kamaştırıcı! 23-27 Ekim 2024 tarihleri arasında geçerli olacak olan yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı.

Alışverişlerinizi keyifle tamamlamanız Konya'nın en çok tercih edilen marketleri arasında yer alan KOCAMAN A.V.M ile mümkün.. KOCAMAN A.V.M hazırladığı özel indirimlerle, alışveriş listenizi daha hesaplı ve keyifli hale getiriyor. 23-27 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak indirimleri arasında, 30'lu yumurta dikkat çekiyor. KOCAMAN A.V.M. 30'lu yumurtayı 69.95 TL'ye satıyor. İşte Kocaman AVM indirimli ürünleri; Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum. Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!