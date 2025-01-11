Los Angeles yangını Türk ünlüleri de etkiledi! İşte bölgedeki mülk sahipleri

ABD’nin Los Angeles kentinde, şiddetli rüzgarların etkisiyle başlayan büyük yangın, hızla yayılarak son yılların en büyük felaketi haline geldi. O yapılar arasında Türk ünlülerin mülkleri de bulunuyordu. İşte o isimler...

120 binden fazla kişinin tahliye edilmesine yol açan yangında, milyonlarca dolarlık ünlü malikaneleri de küle döndü. Yangının etkilediği alanlar arasında, çok sayıda Türk ünlüsünün de mülkleri yer alıyor.

Yangının başladığı günden itibaren hızla büyüdüğü ve kontrol altına alınamadığı bildirildi.

Hollywood bölgesine kadar ulaşan alevler, bu bölgedeki ünlü isimlerin evlerini de tehdit ediyor.

İçinde Hollywood yıldızlarının da bulunduğu yaklaşık 100 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, yangının etki alanında yer alan mülkler arasında Türk işadamı ve sanatçılarının malikaneleri de yer alıyor.

Bölgedeki bazı Türk ünlülerinin mülkleri ve o isimler hakkında detaylar şöyle:

Serenay Sarıkaya

Ünlü oyuncu, 2018 yılında yaklaşık 500 bin doların üzerinde bir fi yata Los Angeles'ta 2+1 bir daire satın almıştı.

Çağatay Ulusoy

Ünlü model ve oyuncu Çağatay Ulusoy da 2020 yılında Los Angeles'ta bir restoran açmış ve ev almıştı.

Tolgahan Sayışman

Sayışman, 2015 yılında 430 bin dolar karşılığında Los Angeles Hermosa Beach'te ev almıştı.

Ali Koç

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç da 2020 yılında 14,5 milyon dolara süper lüks bir malikane satın almıştı.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal

Ünlü çift 2015 yılında Los Angeles'tan satın aldıkları evi, işlerindeki yoğunluk sebebiyle kullanamamış ve arkadaşlarının kullanımına açmıştı.

Kenan Doğulu ve Beren Saat

Kenan Doğulu ve Beren Saat de 2018 yılında yaklaşık 1 milyon 200 bin dolara Los Angeles'tan bir ev satın almıştı.

Adnan - Metin Şen

Eski Fenerbahçe başkanı Ali Şen'in oğlu Adnan Şen ve kardeşi Metin Şen'in de orada mülkleri olduğu biliniyor.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi