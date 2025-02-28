MEDAŞ DUYURUYOR | Aksaray’da planlı elektrik kesintisi! Elektriksiz kalacak bölgeler ve saatler belli oldu

MEDAŞ Aksaray'da bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında, sorumluluk alanında yer alan çeşitli bölgelerde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.
Vatandaşların, belirtilen saat diliminde elektrik kullanımı konusunda dikkatli olmaları ve tedbirli olmaları önerildi.
Kesintiler ve etkilenecek bölgeler şu şekilde:
MERKEZ
28.02.2025 09:00 - 28.02.2025 12:45 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, BAHÇELİEVLER MEVKİİ AYGÜN Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, BAHÇELİEVLER MEVKİİ BAHÇELER Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, BAHÇELİEVLER MEVKİİ BİLİNMEYEN 2004 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, BAHÇELİEVLER MEVKİİ CAMİ13 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, BAHÇELİEVLER MEVKİİ CAMİİ Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, BAHÇELİEVLER MEVKİİ EKİNCİ Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, BAHÇELİEVLER MEVKİİ HASANDAĞI Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, BAHÇELİEVLER MEVKİİ HASANDAĞI6 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, BAHÇELİEVLER MEVKİİ IŞIKLAR Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, BAHÇELİEVLER MEVKİİ NERGİZ Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, BAHÇELİEVLER MEVKİİ NERGİZ8 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, BAHÇELİEVLER MEVKİİ POYRAZ Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, BAHÇELİEVLER MEVKİİ POYRAZ1 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, BAHÇELİEVLER MEVKİİ POYRAZ1/11 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, BAHÇELİEVLER MEVKİİ YENİYOL10 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ BİLENMEYEN15 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ BİLİNMEYEN 1005/2 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ BİLİNMEYEN/6 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ DERE Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ DİKMEN Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ GÜNEŞLİ Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ HASANDAĞI Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ IŞIKLAR Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ İNÖNÜ Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ İNÖNÜ1 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ OKUL Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ SAĞLAM/1 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ VİLAYET Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ YATIRLAR Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ YATIRLAR2 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ YATIRLAR5 SOKAK Sokak
28.02.2025 10:00 - 28.02.2025 12:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
AKSARAY MERKEZ ÇİMELİYENİ KÖYÜ
28.02.2025 12:15 - 28.02.2025 14:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
AKSARAY MERKEZ BAYMIŞ KÖYÜ BAYMIŞ15 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ ÇİMELİYENİ KÖYÜ
28.02.2025 14:30 - 28.02.2025 16:40 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
AKSARAY MERKEZ KARATAŞ KÖYÜ
AKSARAY MERKEZ KARATAŞ KÖYÜ KARATAŞ41 SOKAK Sokak
28.02.2025 15:00 - 28.02.2025 17:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
AKSARAY MERKEZ EREĞLİKAPI MAHALLESİ 10 / TURGUT ÖZAL Bulvarı
AKSARAY MERKEZ EREĞLİKAPI MAHALLESİ 1400 Sokak
AKSARAY MERKEZ EREĞLİKAPI MAHALLESİ 1401 Sokak
AKSARAY MERKEZ EREĞLİKAPI MAHALLESİ 1403 / ŞEHİT HALİL KÖKSAL Sokak
AKSARAY MERKEZ EREĞLİKAPI MAHALLESİ 1404 / ŞEHİT ÜSTĞ. RAMAZAN AKBULUT Sokak
AKSARAY MERKEZ EREĞLİKAPI MAHALLESİ 1405 Sokak
AKSARAY MERKEZ EREĞLİKAPI MAHALLESİ 1409 Sokak
AKSARAY MERKEZ EREĞLİKAPI MAHALLESİ 1410 Sokak
AKSARAY MERKEZ EREĞLİKAPI MAHALLESİ 1421 Sokak
AKSARAY MERKEZ EREĞLİKAPI MAHALLESİ 1423 Sokak
AKSARAY MERKEZ EREĞLİKAPI MAHALLESİ 1424 Sokak
AKSARAY MERKEZ EREĞLİKAPI MAHALLESİ 1425 Sokak
AKSARAY MERKEZ EREĞLİKAPI MAHALLESİ 55 / KÜÇÜK KERGİ Caddesi
AKSARAY MERKEZ EREĞLİKAPI MAHALLESİ 7 / ATATÜRK Bulvarı
AKSARAY MERKEZ FATİH MAHALLESİ 4110 Sokak
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi