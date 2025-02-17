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Meteoroloji Aksaray için kar uyarısı verdi! 2025 Aksaray’a kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 17-21 Şubat arası Aksaray, Ortaköy, Eskil, Gülağaç ve diğer ilçelerin hava durumu..

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü
Meteoroloji Aksaray için kar uyarısı verdi! 2025 Aksaray’a kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 17-21 Şubat arası Aksaray, Ortaköy, Eskil, Gülağaç ve diğer ilçelerin hava durumu..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Aksaray’ın ilçe ilçe hava durumu paylaşıldı. Ortaköy hava durumu, Eskil hava durumu, Gülağaç hava durumu ve diğer ilçelerin hava durumu bilgisi açıklandı. Geçtiğimiz hafta Aksaray’da etkili olan soğuk hava dalgası ve yer yer görülen kar yağışı bu hafta devam edecek mi merak konusu. Peki bu hafta Aksaray’da hava durumu nasıl olacak? 2025 Aksaray’a kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 17-21 Şubat arası Aksaray, Ortaköy, Eskil, Gülağaç ve diğer ilçelerin hava durumu

Aksaraylılar dikkat! Meteoroloji güncel Aksaray hava durumu verilerini paylaştı. Aksaray ve ilçeleri beyaza bürünecek! Gece sıcaklık -10 dereceye kadar düşecek! Peki, Aksaray'a kar ne zaman yağacak? İşte, Aksaray hava durumu ve beklenen kar yağışıyla ilgili tüm detaylar…

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Aksaray Hava Durumu | Kar Yağışı Bekleniyor mu?

Aksaray'da hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni tahminlerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Aksaray'da kar yağışı ve yağmurlu hava etkili olacak. İlçe ilçe hava durumu detayları açıklandı.

17 Şubat Pazartesi

(17 Şubat Aksaray Hava Durumu)

Aksaray Hava Durumu | Yağışlı Günler Başlıyor

Yeni haftayla birlikte Aksaray yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Aksaray'ın merkez dahil tüm ilçelerinde 17-21 Şubat haftası kar yağışı bekleniyor. 18 Şubat Salı günü şehir merkezinde yağmur beklenirken, yüksek kesimlerde kar yağışı görülebilir. 18 Şubat Salı günü etkili olan karla karışık yağmur yer yer bazı ilçelerde etkisini artıracak. 21 Şubat Cuma gününe kadar Aksaray'da kar yağışı bekleniyor. 

18 Şubat Salı

(19 Şubat Aksaray Hava Durumu)

Aksaray'da Kar Yağışı Olan Yerler Neresi?

19 Şubat Çarşamba günü ise hava sıcaklıkları daha da düşecek. Aksaray genelinde, merkez dahil olmak üzere hafif kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı ile birlikte gece saatlerinde sıcaklığın -12°C'ye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

19 Şubat Çarşamba

(20 Şubat Aksaray Hava Durumu)

Yetkililer, özellikle gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Vatandaşların da soğuk hava şartlarına karşı tedbirli olmaları öneriliyor.

Aksaray İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Aksaray için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Aksaray hava durumu Bulutlu, sıcaklık 10°

Yarın için Aksaray hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 12°

19 Şubat 2025 Çarşamba Aksaray hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 1°.

Aksaray İçin 5 Günlük Hava Durumu

(Meltem Gürbüz)

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