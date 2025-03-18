Meteoroloji’den Bursa’ya kuvvetli yağış uyarısı! İşte Bursa 5 günlük hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 Mart Salı günü için Bursa’nın hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Yeni raporda, Bursa için kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, bölge sakinlerinin dikkatli olmaları gerektiği belirtildi. Peki, Bursa’da bugün hava nasıl olacak? Bugün hava sıcaklığı kaç derece? İşte Bursa için önümüzdeki 5 günün hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Bursa'da 18 Mart 2025 Salı günü ve 5 günlük hava durumu şu şekilde:
Bursalılar, haftanın ilk gününe oldukça bulutlu bir hava ile başlamışken, sıcaklık 15 derece civarında ölçülüyor. Hissedilen sıcaklık da 15 derece olarak kaydediliyor.
ÖĞLE SAATLERİNDE ETKİLİ YAĞIŞ!
Öğle saatlerinde kentte hava sıcaklığı 25 dereceye kadar tırmanırken gök gürültülü sağanak yağış Bursayı etkisi altına alacak.
Akşam saatlerinde termometreler 14 derece seviyelerine düşerken kuvvetli yağış etkisinin sürdürüyor.
KARLA KARIŞIK YAĞMUR GELİYOR!
Bursalılar bahar havasının ardından yeni haftada gök gürültülü sağanak yağış ve karla karışık yağmur sürpriziyle karşılaşacak.
Peki Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günü Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
PAZARTESİ günü sıcaklık en yüksek 26 derece gök gürültülü sağanak yağış
SALI günü sıcaklık en yüksek 11 derece kuvvetli yağmurlu
ÇARŞAMBA günü sıcaklık en yüksek 6 derece karla karışık yağmur
PERŞEMBE günü sıcaklık en yüksek 26 derece karla karışık yağmur
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