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METEOROLOJİ DUYURDU! Aksaray’a kar ve sağanak geliyor: TARİH VERİLDİ! İşte Aksaray bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu

METEOROLOJİ DUYURDU! Aksaray’a kar ve sağanak geliyor: TARİH VERİLDİ! İşte Aksaray bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Aksaray'ın ilçe ilçe hava durumu paylaşıldı. Ortaköy hava durumu, Eskil hava durumu, Gülağaç hava durumu ve diğer ilçelerin hava durumu bilgisi açıklandı. Geçtiğimiz hafta Aksaray'da etkili olan soğuk hava dalgası ve yer yer görülen kar yağışı bu hafta devam edecek mi merak konusu. Peki bu hafta Aksaray'da hava durumu nasıl olacak? 2025 Aksaray'a yağmur yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 28 Şubat- 6 Mart arası Aksaray, Ortaköy, Eskil, Gülağaç ve diğer ilçelerin hava durumu..

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Aksaray'da hafta sonu ve hafta başında yağışlı hava etkili olacak. Yer yer yağmur, yer yer karla karışık yağmur beklenirken, gece sıcaklıkların sıfırın altına düşeceği tahmin ediliyor. İşte detaylar:

Aksaray'da Yarın Hava Nasıl?

1 Mart Cumartesi günü Aksaray kent merkezinde yağışlı hava etkili olacak. Gün içerisinde yağmur beklenirken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin biraz altında seyredecek.

Aksaray'da Yağış Var mı?

Hafta sonu boyunca Aksaray'da yer yer yağış görülecek. 1 Mart'ta yağmur etkisini gösterirken, 3 Mart Pazartesi günü karla karışık yağmur bekleniyor.

1 Mart Cumartesi

Aksaray'da Kar Yağışı Bekleniyor mu?

Pazartesi günü (3 Mart) Aksaray'da karla karışık yağmur bekleniyor. Yüksek kesimlerde ise kar yağışı görülebilir.

3 Mart Pazartesi

Aksaray'da Hava Sıcaklığı Düşecek mi?

Gece saatlerinde hava sıcaklıklarının -2 ila -3 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Soğuk hava dalgasının etkisiyle özellikle sabah ve akşam saatlerinde hissedilir bir soğuk yaşanacak.

Aksaray'da hava koşullarına karşı dikkatli olunması önerilir. Özellikle sabah saatlerinde buzlanma riski nedeniyle sürücülerin tedbirli olması gerekiyor.

Aksaray İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Aksaray için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Aksaray hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°

Yarın için Aksaray hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°

2 Mart 2025 Pazar Aksaray hava durumu Sisli, sıcaklık 13°

3 Mart 2025 Pazartesi Aksaray hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 9°

4 Mart 2025 Salı Aksaray hava durumu Sisli, sıcaklık 12°

Aksaray İçin 5 Günlük Hava Durumu

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Ortaköy hava durumu #Eskil hava durumu #Gülağaç hava durumu

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