Meteoroloji tarih verdi! Niğde’ye kar geri dönüyor! Niğde’ye kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 17-21 Şubat arası Niğde, Bor, Altunhisar, Çamardı ve diğer ilçelerin hava durumu..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Niğde’nin ilçe ilçe hava durumu paylaşıldı. Bor hava durumu, Altunhisar hava durumu, Çamardı hava durumu ve diğer ilçelerin hava durumu bilgisi açıklandı. Geçtiğimiz hafta Niğde’de etkili olan soğuk hava dalgası ve yer yer görülen kar yağışı bu hafta devam edecek mi merak konusu. Peki bu hafta Niğde’de hava durumu nasıl olacak? 2025 Niğde’ye kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 17-21 Şubat arası Niğde, Bor, Altunhisar, Çamardı ve diğer ilçelerin hava durumu.

Niğdeliler dikkat! Meteoroloji güncel hava durumu verilerini paylaştı. Niğde ve ilçeleri beyaza bürünecek! Gece sıcaklığı -12 dereceye kadar düşecek! Peki bu hafta Niğde'de hava durumu nasıl olacak? 2025 Niğde'ye kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 17-21 Şubat arası Niğde, Bor, Altunhisar, Çamardı ve diğer ilçelerin hava durumu. Niğde Hava Durumu | Yağış Var mı? Niğde, yeni haftayla birlikte soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 18 Şubat Salı günü şehir merkezinde karla karışık yağış beklenirken, ilçelerde hava koşulları değişiklik gösterecek. Bazı ilçelerde hafif kar yağışı gözlemlenirken, bazı bölgelerde ise yağmur etkili olacak. Niğde Hava Durumu | Kar Hangi İlçelerde Görülecek? 19 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklıkları daha da düşecek ve Niğde genelinde, merkez dahil hafif kar yağışı bekleniyor. Kar yağışıyla birlikte gece saatlerinde sıcaklıkların -12°C'ye kadar düşeceği tahmin ediliyor. 21 Şubat Cuma gününe kadar Niğde'de kar bekleniyor. Yetkililer, özellikle gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri uyarıyor. Vatandaşların da soğuk hava şartlarına karşı tedbirli olmaları öneriliyor. Niğde İçin 5 Günlük Hava Durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Niğde için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Niğde hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 7° Yarın için Niğde hava durumu Bulutlu, sıcaklık 8° 18 Şubat 2025 Salı Niğde hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 7° 19 Şubat 2025 Çarşamba Niğde hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 3° Niğde İçin 5 Günlük Hava Durumu Kaynak: Haber Merkezi

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