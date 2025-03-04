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Meteoroloji Verileri Güncelledi! Aksaray’da Sıcaklık Artıyor: Termometreler 10 Derece Birden Değişiyor! İşte Aksaray 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Verileri Güncelledi! Aksaray’da Sıcaklık Artıyor: Termometreler 10 Derece Birden Değişiyor! İşte Aksaray 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Aksaray İçin Güncel Verileri Açıkladı: Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak? Yağış Bekleniyor mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre Aksaray'da hava sıcaklıkları artışa geçiyor. 5 Mart Çarşamba gününden 9 Mart Pazar gününe kadar Aksaray ve ilçelerinde yağış beklenmiyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı ve hafta sonu bahar havasının yaşanacağı öngörülüyor.

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Aksaray'da Hava Sıcaklıkları Nasıl Değişecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aksaray'ın ilçe ilçe hava durumu tahminlerini paylaştı. Ortaköy, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt ve diğer ilçelerin hava durumu merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta etkili olan soğuk hava dalgası ve yer yer görülen yağışların bu hafta devam edip etmeyeceği araştırılıyor. Peki, bu hafta Aksaray'da hava durumu nasıl olacak? 2025 Aksaray'a yağmur yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak?

8 Mart Cumartesi

Aksaray'da sıcaklık değerleri geçtiğimiz haftaya kıyasla 10 derece birden artacak. Son günlerde soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu şehirde, sıcaklık giderek yükselecek.

Aksaray'da Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak?

Özellikle hafta sonuna doğru sıcaklık değerleri 17 dereceye kadar çıkacak. Güneşli ve az bulutlu havanın etkili olacağı bu günlerde, Aksaray'da baharın ilk belirtileri hissedilecek. Uzmanlar, sıcaklık değişimine karşı özellikle sabah ve akşam saatlerinde tedbirli olunması gerektiğini belirtiyor.

9 Mart Pazar

Aksaray'da Hafta Sonu Planı Yapacaklar İçin Öneriler

Havaların ısınmasıyla birlikte doğada vakit geçirmek, yürüyüş yapmak ve açık hava etkinliklerine katılmak için uygun bir hafta sonu bekleniyor. Ancak sıcaklık değişimlerine karşı sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olunması öneriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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