Metin Arık Kimdir? Nerede Doğdu, Hangi Okullarda Eğitim Aldı? Metin Arık Hayatı ve Biyografisi

Metin Arık kimdir? Nerede doğdu, hangi okullarda eğitim aldı? Fizik ve matematik alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Metin Arık’ın akademik kariyeri ve bilim dünyasındaki yeri merak ediliyor. İşte detaylar…

Metin Arık aslen nerelidir? Hangi üniversitelerde görev yaptı, bilim dünyasına nasıl katkılar sundu? Fizik ve matematik alanındaki çalışmalarıyla tanınan Metin Arık hakkında merak edilenler burada.

Metin Arık Kimdir?

Aslen Çankırılı olan Metin Arık, 21 Mart 1948 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Annesi Enise (Yenilmez) Arık ilkokul öğretmeni, babası Sadık Arık ise piyade subayıdır. Ailenin üç çocuğundan en büyüğü olan Metin Arık, ilkokul eğitimini Bitlis, Şabanözü ve Nallıhan'da tamamladı. Ortaöğrenimini Kadıköy Anadolu Lisesi'nde tamamlayan Arık, 1965 yılında buradan mezun oldu. Ardından İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü'nden 1969 yılında lisans derecesi aldı.

Yüksek lisansını 1970, doktorasını ise 1974 yılında Amerika'daki University of Pittsburgh'da tamamladı. Bilimsel çalışmaları yüksek enerji fiziği, matematiksel fizik ve kozmoloji gibi geniş alanları kapsar. Bu alanlarda yayımladığı binden fazla akademik makalesi vardır ve bu çalışmalar 100.000'i aşkın atıf almıştır.

Doktora sonrasında akademik çalışmalarına Ohio State Üniversitesi'nde (1974), Brookhaven National Laboratory'de (1974-1976) ve University of London'da (1976-1979) araştırmacı olarak devam etmiştir. 1979 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak göreve başlayan Arık, halen burada fizik alanında emeritus profesör olarak görev yapmaktadır. Ayrıca 1986-1992 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde matematik profesörü olarak da bulunmuştur.

Metin Arık, Türkiye Bilimler Akademisi, Bilim Akademisi Derneği, Türk Fizik Derneği ve Türk Matematik Derneği gibi birçok bilimsel kurumun üyesidir. 1996-2000 yılları arasında Türk Fizik Derneği Başkanlığı, 2006-2009 yılları arasında ise Balkan Fizik Birliği Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.

Kaynak: Haber Merkezi