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MSÜ CEVAP KAĞITLARI 2025 | MSÜ soru ve cevaplar yayınlandı! ÖSYM MSÜ cevap kağıdı sorgulama ekranı

MSÜ CEVAP KAĞITLARI 2025 | MSÜ soru ve cevaplar yayınlandı! ÖSYM MSÜ cevap kağıdı sorgulama ekranı
2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ), 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleşti. Değerlendirme süreci tamamlanarak sınav sonuçları adayların erişimine sunuldu. Puanlarını öğrenen adaylar, şimdi de cevap kağıtlarını incelemek için sorgulama ekranına yöneldi. İşte ÖSYM MSÜ cevap kağıdı sorgulama ekranı...

MSÜ sınavı soru ve cevapları yayımlandı. 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (MSÜ) sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların verdiği yanıtlar da erişime açıldı.

ÖSYM, yaptığı duyuruda, 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen sınavın soruları ve adayların cevap kâğıtlarına dair bilgilerin, optik okuyucular aracılığıyla elde edilen yanıtlarla birlikte 18 Mart 2025 tarihinde saat 10.45'ten itibaren, https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 gün süreyle erişime sunulacağını belirtti.

MSÜ CEVAP KAĞITLARI 2025

Adaylar; ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapıp ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecektir.

MSÜ CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI

Ayrıca adaylar; aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecektir.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi

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