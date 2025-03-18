MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN? MSÜ yerleştirme başvuruları ne zaman? 2025 MSÜ tercih kılavuzu ile MSÜ tercihleri başladı mı ve nasıl yapılır?
MSÜ tercih tarihleri ve takvimi, adayların gündeminde önemli bir yer tutuyor. 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçları, 18 Mart 2025 itibarıyla açıklandı. Sonuçların erişime açılmasının ardından, adaylar MSÜ tercihleri için sabırsızlıkla beklemeye başladı. ÖSYM, tercihlerin yapılabilmesi için gerekli olan MSÜ tercih kılavuzunu yayımlayacak. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? 2025 MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte, bu konuya dair tüm detaylar...
Milli Savunma Üniversitesi tercih tarihleri yakından takip ediliyor. Sınava katılım sağlayan binlerce aday, MSÜ tercih kılavuzunu bekliyor. Peki, MSÜ tercih kılavuzu ile MSÜ tercihleri başladı mı ve nasıl yapılır? İşte, konuya dair detaylar...
MSÜ TERCİH KILAVUZU İLE 2025 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?
MSÜ tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Geçtiğimiz sene 21 Mart'ta açıklanan sınav sonuçlarının ardından MSÜ tercihleri, 3 Nisan 2024 tarihinde başlamış ve 10 Mayıs 2024 tarihinde sona ermişti.
Bu bilgiler ışığında MSÜ tercih sürecinin bu yıl da nisan ayında başlaması bekleniyor.
MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecek.
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