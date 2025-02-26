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Nevruz 2025 Ne Zaman? Nevruz Mart Ayının Kaçında Kutlanır? Nevruz Bayramı Neden Kutlanır?

Nevruz 2025 Ne Zaman? Nevruz Mart Ayının Kaçında Kutlanır? Nevruz Bayramı Neden Kutlanır?
Nevruz, baharın gelişini simgeleyen ve coşku içinde kutlanan geleneksel bir bayramdır. 2025 yılında Nevruz, 21 Mart’ta kutlanacak. Peki, Nevruz’un tarihi nedir ve bu özel gün neden kutlanır? İşte Nevruz’un anlamı ve 2025 yılına dair detaylar...

Nevruz, baharın gelişini simgeleyen geleneksel bir bayram olarak, özellikle Orta Asya, Kafkasya, Orta Doğu ve Balkanlar gibi geniş bir coğrafyada coşkuyla kutlanır. Bu özel gün, doğanın uyanışı ve yenilenmesi anlamına gelir. Mart ayının yaklaşmasıyla birlikte, "Nevruz Mart ayının kaçında kutlanır?" ve "Nevruz Bayramı neden kutlanır?" gibi sorular sıkça sorulmaya başlandı. İşte 2025 Nevruz'un tarihi ve detaylar...

2025 Nevruz Ne Zaman?

Nevruz Bayramı, her yıl 21 Mart tarihinde kutlanır. Ancak bazı bölgelerde kutlamalar daha uzun süre devam edebilir.

Nevruz Nedir, Neden Kutlanır?

Nevruz, Farsça kökenli olup "Nev" (yeni) ve "ruz" (gün) kelimelerinin birleşiminden oluşur ve "Yenigün" anlamına gelir. 21 Mart'ta gece ile gündüzün eşitlendiği bu özel günde güneş kuzey yarımküreye doğru yönelir. Bu tarihle birlikte hava ısınmaya, karlar erimeye, ağaçlar çiçeklenmeye ve toprak yeşermeye başlar. Doğanın uyanışını simgeleyen Nevruz, tüm canlılar için yeni bir başlangıcı ifade eder ve bu nedenle büyük bir coşkuyla kutlanır.

Nevruz, farklı kültürlerde değişik anlamlar taşır. Bazı yerlerde, kötü ruhlardan arınmak ve bolluk, bereket simgesi olarak kabul edilir. Türkler arasında ise Nevruz, kışın zorluklarından sonra baharın getirdiği taze başlangıçların müjdecisi olarak görülür.

Kaynak: Haber Merkezi

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