Nevşehir’de planlı elektrik kesintisi! | 3 ilçede hangi sokaklar etkilenecek? 6 Mart Nevşehir elektrik kesintisi

Nevşehirliler dikkat! Nevşehir’de 3 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Elektrik kesintisinin ayrıntıları ve etkilenecek sokaklar listelendi. Nevşehir’de elektrik ne zaman kesilecek? İşte tüm detaylar…
MEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, altyapı ve bakım çalışmaları sebebiyle Nevşehir'in belirli bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
Nevşehir'de beklenen planlı elektrik kesintisi öncesinde vatandaşların günlük yaşamlarını aksatmamaları için kesinti bilgileri paylaşıldı. Peki Nevşehir'in hangi ilçelerinde, ne zaman elektrik kesintisi yaşanacak? Detaylar haberimizde…
Bu kesintilerin tarih ve saat bilgileri ile etkilenecek sokakların tam listesi şu şekildedir:
GÜLŞEHİR
06.03.2025 09:30 - 06.03.2025 16:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR YEŞİLÖZ KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ AYLAR Sokak
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR YEŞİLÖZ KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ DOĞANLAR/5 SOKAK Sokak
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR YEŞİLÖZ KÖYÜ, HÜRRİYET MEVKİİ TEPECİK Sokak
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR YEŞİLÖZ KÖYÜ, MEZARLIK MEVKİİ AKÇA Sokak
06.03.2025 10:30 - 06.03.2025 13:00 tarihleri arasında SCADA nedeni ile
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR ABUUŞAĞI KÖYÜ, FEVZİÇAKMAK MEVKİİ ABUUŞAĞI/1 SOKAK Sokak
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR ABUUŞAĞI KÖYÜ, FEVZİÇAKMAK MEVKİİ BEŞİKTEPE Sokak
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR YAMALI KÖYÜ Tamamı
MERKEZ
06.03.2025 09:30 - 06.03.2025 17:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
NEVŞEHİR MERKEZ İCİK KÖYÜ, ERTAŞ MEVKİİ
NEVŞEHİR MERKEZ İCİK KÖYÜ, KARŞI MEVKİİ
NEVŞEHİR MERKEZ İCİK KÖYÜ, TEPE MEVKİİ
NEVŞEHİR MERKEZ İCİK KÖYÜ, YUKARI MEVKİİ
06.03.2025 10:00 - 06.03.2025 15:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
NEVŞEHİR MERKEZ NAR BELDESİ, BAŞ MAHALLESİ HACIBEKTAŞİ VELİ Bulvarı
NEVŞEHİR MERKEZ NAR BELDESİ, BAŞ MAHALLESİ ÖZLEM Caddesi
NEVŞEHİR MERKEZ NAR BELDESİ, YENİ MAHALLESİ ÇİĞDEM Sokak
NEVŞEHİR MERKEZ NAR BELDESİ, YENİ MAHALLESİ HACIBEKTAŞI VELİ Bulvarı
NEVŞEHİR MERKEZ NAR BELDESİ, YENİ MAHALLESİ MÖHTERYERİ KÜME EVLERİ KümeEvleri
NEVŞEHİR MERKEZ NAR BELDESİ, YENİ MAHALLESİ ÖZLEM Caddesi
06.03.2025 10:00 - 06.03.2025 18:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
NEVŞEHİR MERKEZ 2000 EVLER MAHALLESİ 23. Sokak
NEVŞEHİR MERKEZ 2000 EVLER MAHALLESİ 24. Sokak
NEVŞEHİR MERKEZ 2000 EVLER MAHALLESİ 25. Sokak
NEVŞEHİR MERKEZ 2000 EVLER MAHALLESİ 27. Sokak
NEVŞEHİR MERKEZ 2000 EVLER MAHALLESİ 28. Sokak
NEVŞEHİR MERKEZ 2000 EVLER MAHALLESİ 29. Sokak
NEVŞEHİR MERKEZ 2000 EVLER MAHALLESİ 30. Sokak
NEVŞEHİR MERKEZ 2000 EVLER MAHALLESİ 65. Sokak
NEVŞEHİR MERKEZ 2000 EVLER MAHALLESİ KARAYAZI MEVKİİ KümeEvleri
06.03.2025 13:30 - 06.03.2025 17:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
NEVŞEHİR MERKEZ 2000 EVLER MAHALLESİ 12. Sokak
NEVŞEHİR MERKEZ 2000 EVLER MAHALLESİ 16. Sokak
NEVŞEHİR MERKEZ 2000 EVLER MAHALLESİ 17. Sokak
NEVŞEHİR MERKEZ 2000 EVLER MAHALLESİ 18. Sokak
NEVŞEHİR MERKEZ 2000 EVLER MAHALLESİ 19. Sokak
NEVŞEHİR MERKEZ 2000 EVLER MAHALLESİ 22. Sokak
NEVŞEHİR MERKEZ 2000 EVLER MAHALLESİ 23. Sokak
NEVŞEHİR MERKEZ 2000 EVLER MAHALLESİ 24. Sokak
NEVŞEHİR MERKEZ 2000 EVLER MAHALLESİ 25. Sokak
NEVŞEHİR MERKEZ 2000 EVLER MAHALLESİ 26. Sokak
NEVŞEHİR MERKEZ 2000 EVLER MAHALLESİ 27. Sokak
NEVŞEHİR MERKEZ 2000 EVLER MAHALLESİ 28. Sokak
NEVŞEHİR MERKEZ 2000 EVLER MAHALLESİ 29. Sokak
NEVŞEHİR MERKEZ 2000 EVLER MAHALLESİ 30. Sokak
NEVŞEHİR MERKEZ 2000 EVLER MAHALLESİ 31. Sokak
NEVŞEHİR MERKEZ 2000 EVLER MAHALLESİ 55. Sokak
NEVŞEHİR MERKEZ 2000 EVLER MAHALLESİ 65. Sokak
NEVŞEHİR MERKEZ 2000 EVLER MAHALLESİ KARAYAZI MEVKİİ KümeEvleri
NEVŞEHİR MERKEZ 2000 EVLER MAHALLESİ N.SULTAN NAZARBAYEV Caddesi
ÜRGÜP
06.03.2025 09:30 - 06.03.2025 16:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
NEVŞEHİR ÜRGÜP YEŞİLÖZ KÖYÜ
Kaynak: Haber Merkezi
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